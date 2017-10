Leerlingen Mytylschool Roosendaal rennen voor het goede doel

Zo ook de 10-jarige Jochem, die na het bereiken van finish trotst meedeelt: “Ik heb vier rondjes gehaald." De sponsorloop leverde een mooi bedrag van 2350,50 euro op.

Dit geld is enerzijds bestemd voor Stichting Paul, die zich ten doel heeft gesteld om alle leerlingen in de regio te kunnen laten sporten, en anderzijds voor Stichting Vrienden van Gatagara in Rwanda, die kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking uit dat land verzorgt en begeleidt.

Een bijzondere prestatie voor de Roosendaalse leerlingen: de Mytylschool is namelijk een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Behalve het zonnige weer werkte ook het enthousiasme van de leerkrachten, ouders en familieleden fantastisch mee voor een geslaagde dag.