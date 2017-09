Innovitapark Roosendaal opent deuren voor zorg en welzijn

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Politie ontmantelt grote hennepkwekerijen in Brabant en Zeeland Het hennepteam van de politie heeft op meerdere locaties in Zeeland en Brabant, waaronder Bergen op Zoom, Roosendaal en Poortvliet, hennepkwekerijen geruimd. Het gaat hier om kwekerijen met in totaal meer dan duizend hennepplanten.