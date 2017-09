Politie ontmantelt grote hennepkwekerijen in Brabant en Zeeland

Vier personen zijn aangehouden, maakt de politie donderdag bekend.

In woningen aan de Jan van der Slikkeplein en aan de Burgemeester van Doornstraat in Poortvliet werden in werking zijnde kwekerijen met in totaal meer dan driehonderd planten aangetroffen. Een bewoner van een van de panden en een man die aanwezig was, zijn aangehouden.

Een andere bewoner, die niet werd aangetroffen toen de politie het onderzoek deed, heeft zich later gemeld.

Bergen op Zoom

In een woning aan de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom en in een woning aan de Bredaseweg in Roosendaal, trof het hennepteam professioneel ingerichte kwekerijen aan.

De kwekerij in de woning aan de Borgvlietsedreef had per oogst ruimte voor bijna vierhonderd planten. In Roosendaal stonden meer dan tweehonderd planten klaar om geoogst te worden.

In de panden zijn geen mensen aangetroffen.

Standdaardbuiten

De politie vermoedde dat in een woning aan de Dr. Poelstraat te Standdaardbuiten een hennepkwekerij zat, maar het bleek na inspectie om een hennepdrogerij te gaan. Tijdens het onderzoek bleek dat hier grote hoeveelheden werden gedroogd.

In de woning werd 2.0230 gram gedroogde hennep en 71.810 gram hasj inbeslaggenomen. De bewoner is aangehouden en vastgezet.

Buitengebieden

In samenwerking met Natuurbeheer werden in buitengebieden van Steenbergen en Halsteren in totaal 63 'buitenhennepplanten' in beslag genomen. Deze zijn door onbekenden uitgeplant.

Op meerdere locaties werd elektriciteit illegaal afgetapt. Dit is opgelost door de huur van de bewoners op te zeggen en de woningen van het energienetwerk te halen. De politie heeft alle aangetroffen drugs vernietigd.

Een auto en een televisie zijn in beslag genomen.