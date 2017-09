Moeder Godskerk in Roosendaal bestaat vijftig jaar

Op 11 augustus 1964 kreeg F. de Bakker, toen kapelaan van de Heilige Antoniusparochie, van bisschop de Vet de opdracht om voorbereidingen te treffen tot het stichten van een nieuwe parochie in het uitbreidingsplan De Kroeven.

De nieuw benoemde bouwpastoor ging voortvarend aan het werk. Als overbrugging van de periode tot de oplevering van de nieuw te bouwen kerk werd er eerst aan de Melis Stokelaan een noodkerk gebouwd die de naam De Ark kreeg.

Ruim tweeënhalf jaar later, was de Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan klaar en op 8 oktober was de eerste mis. Op 11 oktober 1967 wijdde bisschop Ernst de nieuwe kerk in.

Geïnspireerd

De naam Moeder Godskerk is niet willekeurig gekozen. Ooit schijnt er in de dertiende eeuw op diezelfde plek een kapel, gewijd aan Maria, te hebben gestaan. De kerk is ontworpen door architect Antoon van Kranendonk in een moderne, organische stijl en is geïnspireerd op de Paaskerk in Amstelveen en op de kapel in Ronchamp van Le Corbusier.

Jacqueline Chamuleau van de werkgroep 50 jaar Moeder Godskerk vertelt: "De kerk is gebouwd door Bouwbedrijf van Oirschot. Jan Bos, indertijd directielid van dat bedrijf, vertelde me pas dat het aparte schaaldak van beton in één dag gestort is. De bouwvakkers, verantwoordelijk voor dat knap staaltje werk, zijn achterhaald en het zou natuurlijk leuk zijn als Bos en zijn mannen bij de mis van 8 oktober bij de feestelijkheden aanwezig zijn. Die dag wordt een soort reünie. De rode draad zal zijn ontmoeten, bijpraten, terugkijken en vooruitblikken naar de toekomst."