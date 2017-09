Per aanvrager is eenmalig 20.000 euro beschikbaar. De wifi-voorziening is in eerste instantie voor het platteland en buitenstedelijk gebied bedoeld. Schijvenaars wil in raadsvragen weten welke kansen het college van burgemeester en wethouders ziet voor Roosendaal.

Ook vraagt hij zich af of het gemeentebestuur al contact heeft gelegd met Brussel over deze mogelijkheid en welke investering de gemeente zelf wil doen in wifi.