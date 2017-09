Bewoners Beneluxflat Roosendaal mogen dit jaar balkon niet meer op

Op 13 augustus viel een zijpaneel van een van de balkons in de flat naar beneden. De val bleek na onderzoek veroorzaakt te zijn door betonrot.

Woningcorporatie AlleeWonen gaat daarom de komende tijd de zijpanelen van 44 appartementen in de flat vervangen. Het gaat om alle appartementen aan de buitenste zijde van de flat.

Uit onderzoek bleek dat een kwart van de panelen niet in orde was en aangetast door betonrot. De andere driekwart van de panelen was wel in een redelijk tot goede staat.

Risico

Manager Marc van der Steen van AlleeWonen vertelt aan NU.nl dat de woningcorporatie geen risco wil nemen. "Op dit moment weten we nog niet zeker of alle balkons volkomen veilig zijn, vanwege de staat van de zijpanelen. Die panelen kunnen nog jaren blijven zitten of er misschien al morgen afvallen."

De zijpanelen zullen hoogstwaarschijnlijk in november of december worden verwijderd en vervangen. Op dit moment is de woningcorporatie bezig met het plaatsen van ondersteunende steigers.

Verdiepend onderzoek

Het is nog de vraag of bewoners na december wel op hun balkon mogen komen. "De komende maanden gaan wij een verdiepend onderzoek uitvoeren naar alle zijpanelen", vertelt Van der Steen. "Pas als we daar positief uitsluitsel van hebben, mogen de bewoners hun balkon weer op."