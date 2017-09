Lidl wil nieuwe winkel op locatie Pauluskerk Oudenbosch

Parkeerplaatsen zouden dan op De Brink gerealiseerd kunnen worden. Het parochiebestuur heeft aangegeven dat het gebouw niet meer wordt gebruikt en om die reden staat men open voor verkoop van de kerk. De gemeente kan zich vinden in het plan, maar wil de eventuele uitvoering ervan koppelen aan een overall-plan voor de wijk.

De gemeente wil De Brink niet verkopen aan Lidl. Althans, nog niet. "We zijn in gesprek met Lidl en het parochiebestuur over de locatie van de Pauluskerk aan de Jasmijnlaan in Oudenbosch", aldus wethouder Hans Wierikx.

"Het parochiebestuur heeft aangegeven de kerk niet meer te gebruiken voor religieuze activiteiten en wil de kerk graag verkopen. Lidl heeft aangegeven de winkel van hun huidige locatie aan de Professor Mulderslaan naar de locatie van de Pauluskerk te willen verplaatsen. De kerk zou dan plaats maken voor een nieuwe winkel."

Omgeving

Volgens de wethouder speelt er echter zoveel in de wijk dat Halderberge de eventuele verhuizing niet los wil knippen van de revitalisering van de hele omgeving. Om die reden wordt er een pilot gehouden in samenwerking met de provincie.

Hierin krijgen buurtbewoners, winkeliers, de provincie en Woonkwartier de kans om mee te denken. Mensen kunnen tijdens inloopbijeenkomsten hun mening geven over diverse thema's om zo samen tot een plan te komen.

De suggestie werd gewekt dat een brief van een omwonende ervoor zorgde dat er in contact werd getreden met deze partij, maar volgens wethouder Jan Paantjens is niets minder waar. "De brief was zeker niet de aanleiding om het zo aan te pakken. We waren al langer bezig om deze vorm van participatie voor te bereiden. We hopen zo tot een gedragen plan te komen dat goed is voor de hele wijk."