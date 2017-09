Uitstoot mestfabriek Roosendaal ligt onder landelijke grenswaarden

Dat blijkt uit donderdag onderzoek van onderzoeksbureau Tauw.

Dit bedrijf bekijkt momenteel de technische situatie van de fabriek en brengt in kaart wat de juridische en financiële kanten zijn bij een afwijzing van een vergunningsaanvraag van het Roosendaalse college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Paul Klaver van de PvdA Roosendaal had bij het college om opheldering gevraagd over de gevolgen van het kort geding waarin werd bepaald dat het Rijk meer moet doen om de lucht in Nederland schoon te krijgen.

Klaver vroeg zich af of deze bodemprocedure ook een rol speelt in de ontwikkelingen rondom de komst van de biomineralenfabriek.

Weerstand

Het is de bedoeling dat die wordt gerealiseerd aan de Potendreef naast afvalverwerkingsbedrijf SUEZ. In de stad bestaat een hoop weerstand tegen het initiatief om varkensmest om te zetten in mestkorrels. Burgers zijn met name bang voor gezondheidsklachten en stankoverlast.

De gemeenteraad gaf het college van burgemeester en wethouders in februari opdracht om de vergunning af te wijzen, maar dat ligt juridisch erg gevoelig. De gemeente dreigt bij zo’n beslissing miljoenen euro’s aan schade te moeten betalen.

Luchtkwaliteit

Wethouder Cees Lok meldt dat de bijdrage van stikstofdioxide en fijnstof uit de biomineralenfabriek aan de lucht erg laag is: "Er is volgens Tauw ook geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat door het realiseren van de biomineralenfabriek grenswaarden voor luchtkwaliteit zullen worden overschreden."