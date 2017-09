Brandveiligheid vakantiehuisjes De Witte Plas 'laat te wensen over'

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Nieuwbouwplan De Hoogt in Wouw is klaar voor de start De plannen waren er al zo’n 20 jaar. In 2008 werd er ook concreet over gesproken en het plan lag zelfs bij de Raad van State. Zo duurde het tot en met 2017 dat de plannen voor een nieuwbouwproject aan de Bulkstraat in Wouw definitief werden.