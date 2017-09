Tien bromfietsers in Roosendaal krijgen boete tijdens controle

Roosendaal, Halderberge, Rucphen NVWA zet voor het eerst drones in bij controle maïsoogst Voor het eerst worden er dit najaar door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones ingezet die de maïsoogst nauwkeurig in de gaten houden. Maïstelers zijn namelijk verplicht de zand- of lössgrond direct na de oogst in te zaaien met een zogenaamd vanggewas (vaak gras).