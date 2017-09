Nieuwbouwplan De Hoogt in Wouw gereed

De eerste verkoopgesprekken met geïnteresseerden zijn deze maand gestart.

De plannen waren er al zo'n 20 jaar. In 2008 werd er ook concreet over gesproken en het plan lag zelfs bij de Raad van State. Zo duurde het tot en met 2017 dat de plannen voor een nieuwbouwproject aan de Bulkstraat in Wouw definitief werden.

Al die jaren stond het plan bekend als bestemmingsplan Bulkstraat, naar de locatie van het plan op de hoek Bulkstraat/Plantagebaan in Wouw. In samenspraak met Wouw-deskundige René Hermans is een nieuwe naam bedacht, namelijk Plan de Hoogt.

De Hoogt was van oorsprong een boerderij, gelegen ten zuiden van het plangebied aan de huidige Plantagebaan, toen nog Oostelaarse Straete naar den Hil geheten. De boerderij was zelf eigendom van de weduwe van Cornelis Adriaensen Doggen. Met de vernoeming naar De Hoogt wordt de locatie historische eer toegedaan.

Energieneutraal

Het nieuwbouwproject De Hoogt is voor de gemeente Roosendaal een vernieuwend concept. "We zetten vol in op duurzaamheid en een hoge bouwkwaliteit. Burgers zijn nagenoeg vrij om een huis te bouwen, op een paar voorwaarden na", aldus een woordvoerder.

"Ook is er geen sprake van vastgestelde bouwvlakken, maar van vrije verkaveling. De mensen die op de wachtlijst staan voor het project kunnen zelf bepalen hoe groot hun kavel wordt, de enige grens is de diepte van 30 meter van de kavel. Door de vrije verkaveling weten we niet hoeveel woningen er straks komen, maar er is in deze fase ruimte voor maximaal veertig kavels, met een optie voor meer woningen binnen het plan in een volgende fase."

Gasnetwerk

De openbare ruimte in het projectgebied wordt in samenspraak met de toekomstige bewoners ingevuld. De duurzaamheid van het plan zit vooral in het ontbreken van een gasnetwerk op De Hoogt.

"We zetten in op energieneutraal wonen. Daarvoor is geen gasaansluiting meer nodig. We zullen als gemeente kopers adviseren en begeleiden in dit energieneutrale bouwproces."

Wachtlijst

Met veertig kavels maximaal in deze fase zullen er zeker mensen teleurgesteld gaan worden, gezien de grote belangstelling voor het project. "We hanteren twee wachtlijsten. Toen het project een paar jaar geleden werd uitgesteld, waren er al geïnteresseerden. Het gaat om vijftien partijen. Zij staan op de eerste wachtlijst en hebben de eerste keuze", aldus de woordvoerder. "

Daarnaast staan er nog zo'n vijftig tot zestigandere gegadigden op de tweede wachtlijst en mensen kunnen interesse nog kenbaar maken tot 1 oktober aanstaande."

Voor alle kavels geldt een verkoopprijs van 250 euro exclusief BTW per vierkante meter. Het bouwrijp maken van de grond start in december 2017 en zal in april 2018 naar alle waarschijnlijkheid gereed zijn. In november dit jaar zal er nog een informatieavond zijn voor omwonenden.