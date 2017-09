Roosendaal, Halderberge, Rucphen Snorfietsster alsnog overleden na val over stoeptegel Roosendaal De 59-jarige snorfietsster die vrijdagochtend 18 augustus zwaargewond raakte toen zij over een losliggende stoeptegel reed aan de Rucphensebaan in Roosendaal, is deze week overleden. Dat bevestigt haar familie.