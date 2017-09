Onderwijsorganisatie KPO Roosendaal stopt met logopedische screening

De KPO zette deze taak toen zelf voort uit eigen financiering, maar heeft aangegeven dit vanwege de krimp van leerlingen niet langer te kunnen doen.

VLP'ers Arwen van Gestel en Martijn Verbeek maakten zich zorgen over deze ontwikkelingen. Volgens hen worden de logopedisten vervangen door klassenassistenten en dreigen taalachterstanden bij kinderen juist op te lopen. Wethouder Hans Verbraak van Onderwijs meldt dat hij op de hoogte is van deze ontwikkeling. Er is echter geen sprake van een bezuiniging op logopedie.

Tegenwoordig wordt er voor gekozen om taalachterstanden vooral op te sporen bij kinderen in de jongste leeftijd. Dat gebeurt door de Jeugdgezondheidszorg. Als daarvoor aanleiding is, volgt een verwijzing naar een logopedist en het Audiologisch Centrum. "Het aanbod op het gebied van logopedie is niet verdwenen, maar is anders ingericht", stelt Verbraak.

Basisverzekering

De wethouder gaat er van uit dat ook onderwijzers en pedagogische medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in staat zijn om een spraak- of taalstoornis te signaleren, als dit toch niet is gebeurd bij kinderen op jongere leeftijd dan vijf jaar.

"Vervolgens is er dan de mogelijkheid om bij het vermoeden van een taalspraakstoornis, de jeugdgezondheidszorg in te schakelen of een behandelend arts die door mogen verwijzen naar een logopedist. Die kan gedetailleerd in kaart brengen wat er met het kind aan de hand is, zodat de juiste behandeling of interventie kan worden ingezet. Een vergoeding voor logopedie zit in de basisverzekering van de ziektekosten. Deze voorziening is en blijft dus toegankelijk voor onze kinderen", benadrukt Verbraak. Op dit moment is geen sprake van een stijging van indicatie van kinderen met een taal- of een spraakstoornis.

Overleg

De VLP vroeg Verbraak om met KPO en andere overkoepelende basisschoolorganisaties in gesprek te gaan over de beperkte financiële middelen die zij mogen inzetten voor logopedie. De wethouder geeft aan dit onderwerp te bespreken in een speciale stuurgroep. De schoolbesturen hebben in juni een brief gestuurd aan de gemeente met het verzoek om de logopedische screening voor oudere kinderen terug in te voeren.

Verbraak treedt hierover ook in overleg met de jeugdgezondheidszorg en achttien gemeenten: "De schoolbesturen krijgen hier uiteraard terugkoppeling over." Het college geeft aan dat het onderwijsachterstandenbudget jaarlijks maximaal wordt benut. Verbraak ziet er weinig nut in om hierin wijzigingen te brengen.

Volgens hem wordt de taal- en spraakontwikkeling bij de jongste kinderen goed gevolgd door de jeugdgezondheidszorg en is logopedie nog steeds beschikbaar voor de doelgroep die het nodig heeft.