Gemeente Roosendaal stuurt arbeidsmigranten brief over gedragsregels

De brief moet bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Een aantal omwonenden van met name Poolse supermarkten klaagt al jaren over hinder. Volgens hen is er sprake van wildplassen, foutparkeren en het ongegeneerd drinken van alcohol in de openbare ruimte. De gemeente Roosendaal nam daar in het verleden al maatregelen tegen.

Zo voeren agenten en gemeentelijke toezichthouders meer controles uit en zijn er ook boetes uitgedeeld. Ook werd de omgeving rondom de supermarkten aangewezen als verbodsgebied voor alcoholgebruik. Bewoners ervaren echter nog steeds overlast.

Burgemeester Jacques Niederer benadrukt dat er wordt gehandhaafd op verschillende dagen en tijdstippen, maar dat het onmogelijk is om de gehele week aanwezig te zijn.

Gebodsbepalingen

In de brieven heet burgemeester Jacques Niederer de arbeidsmigranten welkom in de gemeente Roosendaal. De nieuwe bewoners krijgen tips over waar ze hun vrije tijd kunnen besteden en lezen meteen dat het verboden is om alcohol te drinken in het openbaar, lawaai te maken tussen 22.00 en 7.00 uur en om te plassen in het openbaar.

Ook wijst Niederer op de overlast die omwonenden van supermarkten ervaren. Hij vraagt de nieuwkomers om hier rekening mee te houden, zodat er geen boetes hoeven te worden uitgedeeld.

Ambassade

Opvallend is dat de burgemeester ook heeft overlegd met de consul-generaal van de Poolse ambassade over de problematiek. Die is aanwezig geweest bij een speciale bijeenkomst. Daarbij schoven ook de eigenaren aan van uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en van betrokken supermarkten.

De opgestelde informatiebrief die nu wordt gegeven aan nieuwkomers is in samenwerking met hen opgesteld. Ook hebben de uitzendbazen en supermarktuitbaters beloofd meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo heeft uitzendbureau Pollux al waarschuwingsbrieven aan haar medewerkers gestuurd.