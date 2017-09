Politie ruimt hennepkwekerij in woning Sint Willebrord

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Woonzorgcomplex voor ouderen in Schijfse pastorie Een goed begin van de week op deze maandagochtend in Schijf. Avoord Zorg en Wonen en het kerkbestuur van de Sint Franciscusparochie regio Rucphen ondertekenden de intentieverklaring voor een onderzoek naar de mogelijkheden in Schijf voor de realisatie van een wooncomplex met zorgfaciliteit in de pastorie van Schijf.