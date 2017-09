Man uit Roosendaal aangehouden voor ronselen drugskoeriers

Daarbij wordt gebruik gemaakt van minderjarige jongens, maar ook van kwetsbare volwassenen uit zwakkere sociale milieus of instellingen uit Rotterdam.

De drugsrunners kregen een geringe vergoeding voor hun smokkelactiviteiten. Via een al bekend telefoonnummer werden de in juni aangehouden ronselaars, die gebruik maakten van meerderjarige jonge mannen, ontdekt.

De runners werden ondergebracht op adressen in Sint-Truiden en verbleven op adressen van drugsverslaafden of in hotels.

Vondst

In het onderzoek is intensief samengewerkt met de Belgische federale politie, verschillende parketten in België, en Belgische gemeenten, en met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in zuidelijk Nederland en het Landelijk Parket. De Belgische politie hield in Sint-Truiden zes personen aan.

Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden roemt de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten: "Een ketengerichte aanpak blijft essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones – zelfs over de landsgrenzen heen – en met de Federale Politie en dat loont."