Politie treft grote hoeveelheid grondstoffen voor MDMA aan in Rucphen

De politie is door de vondst een onderzoek gestart, meldt het dinsdag.

Momenteel is het team LFO ook ter plaatse in de loods. Dit is een speciale eenheid die de politie helpt bij het ontmantelen van drugslaboratoria.

In de loods zijn naast de enorme hoeveelheid grondstoffen ook hennepgerelateerde goederen aangetroffen. Later op de dinsdagavond hebben speurhonden ook harddrugs gevonden en is er vijf liter verstopte MDMA aangetroffen.

Tot nu toe zijn er nog geen personen aangehouden. In de loods was niemand aanwezig.