Groenvakken in Roosendaal krijgen grote herinrichting

Voor dit project, onderdeel van het project 'Verhogen kwaliteitsniveau Groen & Grijs', is een budget van 736.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente.

Volgens verantwoordelijk wethouder Saskia Schenk en projectleider Mark van der Zijden zal de reconstructie dit najaar starten tot voorjaar 2019.

"De reconstructies van het groen in onze gemeente zijn hard nodig. Voorheen is het groen nooit echt goed onderhouden via een structureel onderhoudsplan. Daar gaan we nu verandering in brengen. De reconstructies in de periode 2017-2019 zijn bedoeld als een inhaalslag, waarna we hopen in het voorjaar van 2019 de achterstand te hebben ingelopen. Daarna gaan we een onderhoudsplan voor het openbaar groen hanteren. Voor het tijdig vervangen van beplanting in de plantsoenen is vanaf dan ook steeds 100.000 euro per jaar beschikbaar."

Groene aanpak

De plantsoenen in heel de gemeente Roosendaal worden aangepakt, van stad tot dorp. In totaal gaat het om ruim 36.000 vierkante meter aan heestervakken die onder handen wordt genomen.

"Uit een schouw in 2016 bleek al dat ruim 36.000 vierkante meter niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldeed.

Sommige vakken waren leeg, anderen overwoekerd door onkruid of er ontstonden onveilige situaties door te weinig onderhoud. Deze vakken zullen nu worden geruimd. Alle beplanting gaat eruit, de grond gaat eruit waar nodig en er volgt nieuwe aanplant. Waar nodig zullen ook boomstructuren in ere worden hersteld en zelfs aangevuld. De meerwaarde van het groen en de biodiversiteit staan daarbij voorop."

Dit jaar al wordt gestart in de wijken Tolberg en Kroeven en in Wouw. De wijken Kalsdonk, Westrand, Kortendijk en Langdonk volgen in 2018. Vervolgens worden Burgerhout, het Centrum en de overige dorpen in de gemeente aangepakt.

De bewoners van de wijken beslissen mee over de invulling van het groen. In een door de gemeente verstuurde brief staat een link naar een digitaal formulier, waarmee de bewoners hun voorkeur kunnen aangeven uit een selectie van planten, voornamelijk struiken en heesters.