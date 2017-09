Woonzorgcomplex voor ouderen in Schijfse pastorie

Een woonvoorziening voor kwetsbare ouderen staat al sinds 2013 op het verlanglijstje van Kerk en Samenleving in Schijf. Mede- initiatiefneemster Ankie Dockx is vanaf het begin betrokken in de plannen voor een zorgvoorziening voor ouderen in de pastorie.

In de eerste instantie vindt het Schijfse kerkbestuur het plan te ambitieus, maar wanneer duidelijk wordt dat de vijf parochiebesturen (Sint Willebrord, Sprundel, Rucphen, Schijf en Zegge) mogelijk fuseren komt het gehele plan weer in beeld. "Het behoud van de pastorie en de tuin voor de Schijfse gemeenschap was één van onze wensen bij de fusiebesprekingen", aldus Jac Martens namens het bestuur van de parochiekern Schijf.

Prognose

Er werd een werkgroep in het leven geroepen, een stappenplan gemaakt en een financiële prognose. Met de uitkomst werd de gemeente Rucphen benaderd en zij stond welwillend tegenover de plannen. Ook het bisdom werd benaderd maar om de financiën rond te krijgen adviseerde het bisdom eens rond de tafel te gaan met een zorgverlener. "Ruim een jaar geleden hebben we contact gelegd met Avoord, Zorg en Wonen. Het klikte gelijk, en dat gold wederzijds. Het was geen toeval dat we juist deze zorgverlener benaderden, onze mede- initiatiefneemster, Ankie Dockx werkt daar", vult Martens aan.

Bij de eerste plannen ging men uit van een soort kleinschalige woonvoorziening voor ouderen. Het nieuwe concept biedt ruimte voor maar liefst twintig woonunits voor hulpbehoevende ouderen die op deze manier toch een eigen plekje hebben. Want uit onderzoek is gebleken dat ouderen behoefte hebben aan een beschermde leefomgeving, liefst in de nabijheid van hun huidige woonomgeving of in de nabijheid van hun naasten.

"Wat dat betreft alleen maar pluspunten. Wel hebben we bij de onderhandelingen met Avoord duidelijk onze wensen kenbaar gemaakt. Zo willen we de doorgang naar het kerkhof behouden. Ook het heemhuis en openbare toegang tot de pastorietuin. Verder hebben we als voorwaarde dat de woningen met voorrang worden toegewezen aan ouderen uit Schijf bij gelijkwaardige indicatie", aldus Martens.

Secretariaat

De woningen worden gerealiseerd de plek waar nu het secretariaat zich bevindt. De vleugel krijgt een bovenverdieping, goed voor tien zorgwoningen. De pastorie zelf krijgt de functie van gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met grote keuken. Voordat deze plannen werkelijkheid worden is onderzoek nodig.Martin den Hartog, bestuurder Avoord, hierover: "In onze plannen moeten we rond de tafel met de zorgverzekeraar, gemeente en natuurlijk de lokale gemeenschap. Een project dat we samen vormgeven en hier hebben we de gemeenschap bij nodig. Maar dat zit wel goed in Schijf, heb ik me laten vertellen."



Over de verkoop zegt Martens het volgende: “De pastorie is eigendom van de parochie. Met toestemming van het bisdom wordt de pastorie aan Avoord verkocht waarbij de parochie het eerste recht van terugkoop heeft. En dat voor de prijs van tuingrond, en niet tegen bouwgrond.”

Nadat Martin den Hartog namens Avoord, Wim Gobbens en André Goudman namens de initiatiefgroep/ St. Franciscusparochie de intentieverklaring hebben ondertekend volgt de toost “De pastorie als zorgvoorziening voor ouderen behoudt hiermee zijn functie als plek gericht op het welzijn van mensen.”

BIJDRAGE CORINE ROKS

