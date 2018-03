Meer dan 250 bezoekers bij Haring Party MKB Roosendaal

MKB Roosendaal is een netwerk dat meer dan tweehonderd leden telt en elk jaar zes netwerkbijeenkomsten organiseert.

Hoofdoel is netwerken, maar er zijn inmiddels ook veel bekende Nederlanders geweest die een spreekbeurt hebben gehouden.

Vaak wordt op de actualiteit ingespeeld of een thema besproken. Het MKB netwerk is er voor de ZZP’er tot bedrijven met tweehonderd werknemers. Er wordt tevens over de gemeentegrens heen gekeken. Voorzitter Jan Simons: "Onlangs hadden we bij Breda International Airport een avond georganiseerd in samenwerking met MKB Etten-Leur. Op die manier beogen we onze doelgroep te vergroten. Gezien het succes gaan we ook andere clubs in de regio benaderen."

Goed doel

Elk jaar kiest het MKB netwerk een goed doel. Dit jaar ondersteunt men het WVS-team dat deelneemt aan de ColSensation. Om dit team te begeleiden is extra geld nodig. Het evenement valt onder de stichting ‘Team Doelbewust’.

Door het beklimmen van de Mont Ventoux wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Projectleider Adrienne Ogier van WVS is voortrekker voor dit evenement.

Burgemeester Jacques Niederer kwam niet alleen voor het protocol van het happen van de eerste haring, maar stapt ook op de fiets om bergop te trappen. De ondernemers hebben 1.540 euro voor het goede doel opgehaald.