Gemoedelijke sfeer op Koningsdag Roosendaal

De Oranjestichting, bestaande uit acht vrijwilligers hebben hun best gedaan om voor elk wat wils te organiseren. Kinderen konden in bootjes varen of in een stormbaan klauteren.

De mensen op de terrassen genoten van een hapje en een drankje onder muzikale begeleiding van de Valley Sound Big Band die vele meezingers lieten horen. De brandweer liet kinderen blussen en in de auto klimmen.

'Over de schuiven' lag de organisatie in handen van Organisatiebureau De Markten uit Wouw. Kinderen konden hier boogschieten of eieren gooien bij Scouting St. Jan en naast de vrijmarkt was er een Luikse Markt met diverse bijzondere eetkramen zoals Groningse Worsten en Zeeuwse gerookte paling.

Bezoekersaantallen

De sfeer was gemoedelijk en de mensen konden kiezen uit vele koopjes op de vrijmarkten. In de Onze Lieve Vrouwekerk was een tentoonstelling van verzamelaars, waar onder andere honderd Philipsstropdassen te zien waren, vele bidprentjes, poppen, lieveheersbeestjes en religieuze beelden waar rond de middag al 350 bezoekers waren langsgelopen.