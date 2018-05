Open weekend modelspoorvereniging

De Nederlandse modelspoorverenigingen worden in het buitenland, en dan met name in Duitsland, hoogst gewaardeerd. Ze letten daar vooral op detail en dat is nou net een van de belangrijkste kenmerken waar Nederland zich in onderscheidt.

Hobby of meer?

De modelspoorvereniging Post B uit Roosendaal, is in feite ontstaan na de opsplitsing van Baroniespoor. “Daar zijn de verenigingen van Roosendaal, Etten-Leur en Oudenbosch uit voortgekomen”, vertelt voorzitter Luc Zwegers vol enthousiasme.

“De spullen werden verdeeld en ieder ging zelfstandig verder. Onze vereniging werd eerst in het stationsgebouw gehuisvest, maar op enig moment moesten we ‘verkassen’ naar de kelder van de Joseph-lts. Uiteindelijk zijn we hier op Mariadal terechtgekomen”, vervolgt hij.

En tijdens het open weekend werd duidelijk dat die ruimte echt recht doet aan het fraaie creatieve werk dat de vereniging levert.

Diversiteit

“Onze vereniging bestaat nu uit zo’n 30 leden”, vult bestuurslid Sjef Boshouwers de voorzitter aan. “Het jongste lid is 16 jaar oud, en daar hebben we onze hoop wel een beetje op gevestigd. Het zou fantastisch zijn als we wat meer jeugd aan ons zouden kunnen binden, zodat ook zij enthousiast aan deze hobby zouden kunnen beginnen. Want het mooie van de modelsport is niet alleen dat er verzonnen en bestaande trajecten aangelegd kunnen worden, maar dat er ook duidelijk aandacht besteed wordt aan de natuur, gebouwen en andere architectuur”.

En dat de mensen van de vereniging niet overdrijven blijkt wel uit de enthousiaste wijze waarop jongeren en volwassenen tijdens het weekend hun ogen uitkijken. “En de bordjes die aangeven dat je niets mag aanraken zijn in feite overbodig, want de bezoekers die bij ons over de vloer komen zijn allemaal liefhebbers en bewonderaars”, besluit Boshouwers.

Paradepaardje

Het paradepaardje van de vereniging is ongetwijfeld het Roosendaalse emplacement anno 1937. De enthousiaste voorzitter is samen met de verenigingsleden apetrots op de vorderingen die er gemaakt zijn en de natuurgetrouwe weergave ervan.

“Er zitten inmiddels duizenden uren werk in. Om het exact na te bouwen hebben we de originele tekeningen op schaal 1 op 87 gekopieerd. Met behulp van die tekeningen en foto’s hebben we de gebouwen precies nagebouwd, maar ook de sporen op hun juiste plek gelegd”.