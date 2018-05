Stakingen bij Storteboom Sprundel voor beter sociaal plan

De leden van vakbonden FNV en CNV eisen een fatsoenlijk sociaal plan met een structurele reiskostenvergoeding als het bedrijf half juli haar deuren in Sprundel definitief sluit.

Werknemers kunnen zo’n 130 kilometer verderop aan de slag, in de vestiging Zeewolde, maar de kilometervergoeding is in hun ogen belabberd.

Inmiddels hebben medewerkers van de vestiging aan de Korte Hei in Sprundel hun werk neergelegd en staken zij voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Reistijd

Afgelopen vrijdag om 16:00 uur liep het voorstel af. "Meer dan de helft van de zestig werknemers is bereid naar Zeewolde te reizen, een opvallend hoog percentage. Maar niet onder deze condities."

"Afgezien van de filegevoelige route waarbij de medewerkers vanuit de gemeente Rucphen wel drie á vier uur aan reistijd per dag kwijt zijn, is de reiskostenvergoeding ronduit slecht. De directie weigert om de mensen een structurele reiskostenvergoeding te bieden."

"Ze willen tot maximaal vijf jaar gaan. Na deze periode houdt men slechts zes euro per dag over, onacceptabel. De mensen komen dan zwaar onder bijstandsniveau", aldus John Klijn, bestuurder van vakbond FNV Voedingsindustrie.

28 cent

Volgens de richtlijnen van de ANWB is een vergoeding van 28 cent per kilometer een normaal tarief. Een rekenvoorbeeld leert dat de vergoeding die Storteboom in het vooruitzicht stelt uitkomt op zo’n 3 cent per kilometer.

De bond eist een structurele vergoeding van 19 cent per kilometer, zonder tijdslimiet. Verder is de ontslagvergoeding blijven steken op 0.65 maal de kantonrechtersformule plus outplacement, deskundige hulp bij het zoeken van een nieuwe baan.

De vakbondsman vult aan: "De medewerkers willen een ontslagvergoeding met de kantonrechterformule maal 1. Het aantal dienstjaren, het maandsalaris en een correctiefactor zijn hierbij bepalend. De vergoeding die nu als eindbod geldt vinden de werknemers onvoldoende."

Polen

Ook verbaast Klijn zich over de sluiting van de vestiging Sprundel. "Ze maken niet eens verlies. Het is gewoon een rotstreek om onder deze condities de mensen met een vaste aanstelling voor het blok te zetten. In Zeewolde werken alleen maar Polen, lekker goedkoop. Winstoptimalisatie, daar gaat het om."

Storteboom 2 Sisters Food Group voluit, is een Engelse multinational en het op één na grootste pluimveeverwerkende bedrijf in Nederland. Het bedrijf telt zeven productielocaties in Nederland én Polen en daarmee heeft het bedrijf een vooraanstaande positie op de Europese markt in verse en diepgevroren kipproducten.

Bij Storteboom Sprundel was de afgelopen dagen niemand bereikbaar voor een reactie. Het gros van de medewerkers Sprundel is aangesloten bij de vakbond.

Over de stakingen zelf is Klijn duidelijk: "Voor onbepaalde tijd, een spel wat we zeker tot half juli vol kunnen houden."