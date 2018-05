Gemeente Halderberge gaat alleen nog op afspraak werken

In de praktijk komt het echter zeer regelmatig voor dat mensen die op de bonnefooi komen, ruim een uur moeten wachten. Daar wil de gemeente een einde aan maken. In navolging daarvan is het gemeentehuis vanaf volgens maand ook op andere tijden geopend.

"De combinatie is niet ideaal", aldus wethouder Peter Bons. "Nu komt het voor dat mensen die geen afspraak hebben gemaakt enorm lang moeten wachten. Dat is niet bevorderlijk voor de dienstverlening. Om die reden hebben we gekeken naar een oplossing en we zijn tot de conclusie gekomen dat we alleen nog maar afspraak moeten werken."

Openingstijden

Dat gaat vanaf 1 juni doorgevoerd worden. Tegelijkertijd worden de openingstijden van de balies aangepast (zie gemeentewebsite). Op die manier wil de gemeente zorgen voor kortere wachttijden en een betere dienstverlening. "Voortaan kunnen inwoners van Halderberge eenvoudig een afspraak maken via de digitale agenda op de website via de telefoon of in het gemeentehuis aan de balie", aldus Bons.

"Mocht iemand zonder afspraak verschijnen, dan zullen we die persoon niet zonder pardon naar huis sturen, maar kijken of hij op korte termijn geholpen kan worden. Dat is echter geen garantie, het kan best zo zijn dat er de andere dag pas ruimte is", benadrukt hij.

Betere spreiding

Volgens Bons zijn wachttijden bij de balie in het gemeentehuis straks verleden tijd. "Door een betere spreiding hoeven mensen niet langer dan een minuut of vijf te wachten. De medewerker weet precies waar iemand voor komt en kan zich voorbereiden. In meerdere opzichten is dit een belangrijke verbetering van de dienstverlening in onze gemeente."

"In andere gemeenten, zoals Tilburg, wordt al langer op deze manier gewerkt. De klanttevredenheid is daar in hoge mate toegenomen." De gemeente Halderberge gaat over een jaar evalueren of de proef geslaagd is.