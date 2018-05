Weesfietsen worden geruimd op station Oudenbosch

Het college van burgemeester en wethouders heeft de fietsenstalling bij het NS station Oudenbosch aangewezen als plaats waar het verboden is om (brom)fietsen onbeheerd buiten de stalling of langer dan 28 dagen onafgebroken te parkeren.

Wethouder Peter Bons van de gemeente Halderberge, Gedeputeerde Ruud van Heugten en regiodirecteur van ProRail mevrouw Inès Plasmans hielden precies een jaar geleden in het pittoreske stationsgebouw in Oudenbosch een kort woordje omdat de fietsenstalling officieel in gebruik werd genomen.

Nu, een jaar later, is de overlast door weesfietsen enorm. “Op 31 december stonden er 65 fietsen op het station waarop je niet meer kon rijden”, vertelt wethouder Peter Bons. “We hebben destijds de fietsenstalling overgedragen aan ProRail om het de reiziger makkelijker te maken, maar het zag er niet meer uit. De fietsenstalling is geen afvalberg voor oud ijzer.”

Buitendienst

Dat vond ook ProRail daarom vroegen ze de gemeente actie te ondernemen om weesfietsen sneller te kunnen ruimen. De opzichter en medewerkers van de buitendienst zijn nu aangesteld als toezichthouders om de aanpak voor weesfietsen uit te voeren.

Staat een fiets al een langere tijd op het station, dan wordt hij voorzien van een sticker of een kaartje. Staat die fiets er na 28 dagen nog, dan wordt hij door de buitendienst meegenomen. “Fietsen die niet rijklaar zijn, maar wel opgeknapt kunnen worden, worden meegenomen om op te knappen. Fietsen waar niets meer van te maken is, komen bij het oud ijzer terecht”, stelt wethouder Bons.

Opslag

In de gemeente Roosendaal worden weesfietsen na enige tijd ook meegenomen, waarna ze worden opgeslagen. Daarna krijgen eigenaren nog een tijdje de kans om hun fiets tegen betaling terug te halen. Dat is in Halderberge niet het geval.

Is je fiets eenmaal weggehaald, maar wil je hem toch nog terug? Dan moet je volgens wethouder Bons wel erg snel zijn. “We gaan de fietsen niet opslaan.”