Review Samsung Galaxy S23 Ultra: weer een toptelefoon met weinig vernieuwing

Het wordt bijna saai bij Samsung. Grote vernieuwingen blijven uit op de Galaxy S23 Ultra, toch is het een van de beste Android-telefoons op de markt. Je betaalt wel een Ultra-prijs: 1.399 euro.

Samsung heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Vorig jaar bracht het bedrijf de Galaxy S22 Ultra uit. Dat toestel combineerde het beste van de Galaxy S- en de Galaxy Note-series. Met een groot scherm, een pennetje en de nieuwste specificaties. De samenvoeging bleek goud en leverde een uitstekende telefoon op.

Hoe ga daar een jaar later overheen? Zo op het eerste gezicht lijkt de Galaxy S23 Ultra als twee druppels water op de voorganger. In werkelijkheid zijn de verschillen minimaal. Het scherm is iets platter, maar hoewel hij daardoor fijner is te bedienen, is daarmee de belangrijkste ontwerpverandering meteen benoemd.

200 (!) megapixels

De Ultra-telefoon heeft nu wel een 200 megapixel-camera. Daarmee kun je grotere foto's maken, met meer detail. Je kán deze foto's zonder problemen afdrukken op tien keer het formaat van een A4. Weinig mensen zullen dat in de praktijk doen.

Bij goed, helder licht is het bizar hoeveel details de camera vastlegt. Een straatnaambordje op grote afstand is ineens prima leesbaar als je de foto inzoomt. In het donker gaan helaas sneller details verloren. Daarnaast is er een kleine vertraging tussen het indrukken van de sluiterknop en het daadwerkelijk nemen van de foto.

Zo'n megafoto neemt behoorlijk wat ruimte in beslag. Zo'n 60MB per foto, zegt Samsung. Daarom staat de camera standaard ingesteld op foto's van 12 megapixels. De kwaliteit hiervan zal in de meeste situaties meer dan genoeg zijn. Zeker dankzij de nieuwe sensor, die meer licht vangt. Net als eerder verschenen S-telefoons maakt ook de S23 Ultra doorgaans zeer heldere foto's met veel contrast en veel kleur.

De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een groot camerabereik. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Stabielere video's en veel opties

Samsung biedt enorm veel mogelijkheden. Naast de 200 megapixel-foto's kun je ook kiezen voor foto's van 50 megapixel. En de telefoon overtuigt met het zoombereik (tot 30 keer goed te doen, daarna levert het vooral pixelbrij op).

Je kunt ook de sterrenhemel kraakhelder vastleggen met een lange sluitertijd. Of je kunt plaatjes in raw-formaat schieten, waarmee je minder data verliest, zodat je de foto beter kunt nabewerken. Voor deze extra functies is gek genoeg wel een aparte app nodig: de Pro Camera.

Ook voor opties in de standaard camera is het soms even graven in de instellingen. Daar heeft Samsung sowieso een handje van. Niet alles is altijd heel gemakkelijk te vinden. Dat is geen groot probleem. De standaardcamera is in de meeste gevallen de meest praktische optie met goede resultaten.

Samsung heeft ook verbeteringen toegevoegd in videokwaliteit, met name op het gebied van beeldstabilisatie. Het tegengaan van schokkerig beeld was al goed in de S22 Ultra, maar is nu nog beter geworden. Loop je bijvoorbeeld een trap af of ren je een stukje, dan blijft het beeld stabiel.

Camera's zijn voorzien van betere stabilisatie. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Van Exynos naar Snapdragon

De Galaxy S23 Ultra heeft niet langer een eigen Samsung-chip. Deze Exynos-chip was altijd te vinden in Europese S-telefoons van Samsung. Die presteerde toch net iets minder dan de Snapdragon-tegenhanger die in de VS werd uitgebracht.

Goed nieuws dus: dit keer heeft de Galaxy S23 Ultra een speciaal voor Samsung ontwikkelde versie van de Snapdragon 8 Gen 2. Dat maakt de telefoon razendsnel en krachtig om ook de zwaarste games probleemloos te draaien.

De prestaties werken door in de accu. Die is wederom 5.000 mAh, maar gaat een stuk langer mee. Je haalt moeiteloos een dag op een lading. En als je rustig aan doet, kom je op de tweede dag ook nog een heel eind. Al met al kun je gerust zeggen dat de S23 Ultra op vrijwel alle niveaus topprestaties levert.

Het scherm is iets platter dan op de Galaxy S22 Ultra. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Specificaties Samsung Galaxy S23 Ultra

Scherm: 6,8 inch (3.088 bij 1.440 pixels)

Processor: Snapdragon 8 Gen 2

Werkgeheugen: 8 GB of 12 GB

Opslag: 256 GB, 512 GB of 1 TB

Camera's achter: Standaard (200 MP), groothoek (12 MP), twee telelenzen (10 MP) en laser-autofocus

Camera voor: 12 megapixel

Accu: 5.000 mAh

Gewicht: 233 gram

5G-ondersteuning: Ja

Geen klachten, alleen de prijs

Dat betekent dat je alles wat je wil doen, probleemloos kúnt doen. Voor de liefhebbers is er ook weer een S Pen in de behuizing gestoken. Die kun je eruit klikken om aantekeningen te maken of bijvoorbeeld foto's te nemen met de telefoon op afstand.

Dat maakt de Galaxy S23 Ultra bij uitstek een telefoon voor de mensen die zich niet druk willen hoeven maken voor de grenzen van het toestel. Je kunt er net zo makkelijk foto's mee maken als zaken mee afhandelen. Het enige grote nadeel is de hoge prijs. Voor 1.399 euro (met 256 GB aan opslagruimte) is de goedkoopste versie te koop.