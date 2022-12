Games van de maand: God of War, Pokémon, Pentiment en Tactics Ogre

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste games die zijn verschenen. Met ditmaal God of War Ragnarök, Pokémon Scarlet en Pokémon Violet, Pentiment en Tactics Ogre: Reborn.

God of War Ragnarök

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 5 van de 5 sterren

Het vervolg op de 2018-game God of War doet het allemaal net wat grootser en spectaculairder. Je speelt wederom de gepensioneerde oorlogsgod Kratos, die in het Noorse Midgard probeert te overleven met zijn zoon Atreus. Dat blijkt lastig als de goden Thor en Odin hen komen lastigvallen.

Ragnarök is een groots actiespel met waanzinnige gevechten, maar blijkt in de kern ook een intiem, persoonlijk spel. De band tussen Kratos en Atreus wordt steeds verder uitgediept, waarbij opvoeden en ouder worden centraal staan - een game over de puberteit.

Onze volledige recensie van God of War Ragnarök lees je hieronder:

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet

Platform: Nintendo Switch

Score: 3,5 van de 5 sterren

Pokémon Scarlet en Violet zijn games met twee gezichten. Aan de ene kant schudden ze de oude Pokémon-formule goed op, door al het ouderwetse om te ruilen voor een grootse zandbak die je zelf kunt verkennen. Nooit eerder voelde het spelen van een Pokémon-game zo als het verkennen van een wereld.

Aan de andere kant wordt het spel geteisterd door problemen. Het was bij onze tests nooit onspeelbaar, maar de schokkerige beelden zijn simpelweg vervelend om naar te kijken.

Lees onze volledige recensie van Pokémon Scarlet en Violet hieronder:

Pentiment

Platformen: pc, Xbox One, Xbox Series

Score: 4 van de 5 sterren

Pentiment is een passieproject van Microsoft-studio Obsidian, dat elementen van rollenspellen en point-and-click-adventures combineert tot iets bijzonders. Het is de zestiende eeuw en de renaissance begint ook het afgelegen Beierse bergdorpje Tassing binnen te sluipen. De lokale abdij probeert de komst van protestantisme en de boekdrukkunst op afstand te houden, maar wanneer een revolutionair ingestelde baron in de abdij wordt vermoord, komt het dorp onder hoogspanning te staan.

Je speelt Andreas Maler, een reizende kunstenaar die in de abdij werkt. Omdat een vriend van hem als schuldige wordt aangewezen, besluit hij als detective op te treden. Elk dagdeel kun je als Andreas ergens onderzoek naar doen, maar het aantal dagen is beperkt. Je moet dus goed nadenken over wat en wie je wil onderzoeken. Echt goede antwoorden zijn er niet.

De tekenstijl doet denken aan de manier waarop oude boeken werden geïllustreerd en geeft dit spel veel sfeer. Zelfs de lettertypen in de spreekballonnen van elk personage geven je een indruk van wie je voor je hebt, al zijn deze lettertypen ook uit te schakelen voor wie zich eraan stoort.

Pentiment is een bijzondere game die het moet hebben van zijn verhaal, dat zich uiteindelijk uitstrekt over enkele tientallen jaren, de sfeer en de setting. Het tempo ligt laag en kan dus vervelen. Maar voor wie zich kan overgeven aan de langzame, landelijke wereld van Tassing is er veel boeiends te vinden

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Tactics Ogre: Reborn

Platformen: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch

Score: 4 van de 5 sterren

Tactics Ogre: Reborn is een herziene versie van een game die in de jaren negentig voor de Super Nintendo verscheen en het rollenspelgenre toen opschudde. Je speelt de jonge Denim, die samen met zijn rebellengroep verwikkeld raakt in een steeds groter wordende oorlog in het verscheurde koninkrijk Valeria.

Het is een verhaal dat soms aanvoelt als Game of Thrones, met veel verschillende personages die allemaal hun eigen belangen hebben. Dat was in de jaren negentig uniek voor een game en zorgt ervoor dat deze nieuwe, mooiere versie goed oud is geworden.

De game draait om de vele gevechten. Je strijdt op een raster hele veldslagen, waarbij je beurtelings al je soldaten vertelt waar ze heen moeten lopen en wie ze mogen aanvallen. Het voelt als een variant op schaken, waarbij allerlei zijregels het nog eens extra complex maken. Zo kan de ene soldaat alleen van dichtbij aanvallen en de ander niet op hoge richels klimmen.

Tactics Ogre heeft gedefinieerd hoe dit soort 'strategische rollenspellen' er in de jaren erna uit zouden zien, maar dit origineel is na al die jaren nog steeds een van de beste in zijn soort. Een uitstekend spel voor wie tientallen uren over moeilijke oorlogsdilemma's wil peinzen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen