Review: Deze slimme lampen 'voelen' dat je de kamer binnenloopt

De slimme lampen van WiZ kunnen na een update iets bijzonders: die gaan automatisch aan als ze 'voelen' dat je de kamer binnenloopt. En dat zonder extra sensoren. Hoe goed werkt dat?

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere review op Tweakers.

Als je twee WiZ-lampen hebt, kun je gebruikmaken van de wifitechniek SpaceSense. Die maakt het mogelijk aanwezigheid te detecteren bij veranderingen in bepaalde eigenschappen van de verbindingskwaliteit. Loop je de kamer binnen? Dan is dat terug te zien in de radiogolven van de lampen.

Even de kamer uit voor de kalibratie

Bij de activatie van SpaceSense moet je de lamp aanwijzen die het centraalst in een ruimte is geplaatst. Dit wordt de lamp die het stuursignaal gaat uitzenden. Daarna moet je de overige lampen in de ruimte aanwijzen als ontvangers.

Vervolgens begint de kalibratie van SpaceSense. Je krijgt dan het verzoek de ruimte te verlaten en het proces te starten. Na de kalibratie, die ongeveer één minuut in beslag neemt, kun je de ruimte weer betreden en springen de lampen als het goed is direct aan.

Op de gevoeligste stand wordt SpaceSense al geactiveerd als je een arm naar je broekzak beweegt om je telefoon te pakken. Pas als je heel stil blijft zitten, zullen de lampen zichzelf uitschakelen.

Detectie werkt in de praktijk goed

In onze testopstelling werkte de detectie met SpaceSense erg goed. We testten twee lampen in een ruimte van 4 bij 4 meter, vergelijkbaar met een eenpersoonskamer. De aanwezigheidsdetectie werkte hier optimaal in elke hoek. Het was opvallend dat de detectie zelfs met de deur open nog goed werkte en niet al te ver buiten de kamer actief was.

Af en toe duurt het wel een seconde of drie voordat aanwezigheid wordt gedetecteerd. Maar dat zorgt er ook weer voor dat iemand die voorbijloopt niet direct de lampen in de ruimte activeert.

Een slimme lamp van WiZ. Foto: Signify

In een grotere ruimte zijn meer lampen nodig

Daarnaast hebben we SpaceSense getest in een grotere L-vormige woonkamer met een open keuken. In deze opstelling werd duidelijker dat SpaceSense ietwat richtingsgevoelig is. We gebruikten een lamp centraal in de kamer en één aan de zijkant. Daarbij werd beweging niet altijd succesvol gedetecteerd.

Na het toevoegen van een derde lamp aan de SpaceSense-opstelling werd de detectie wel een stuk preciezer en was die tot in de blinde hoeken van de keuken actief. Een aanwezige valkparkiet wist op de gevoeligste stand de bewegingsdetectie nog te activeren. Dat was het dier vanuit zijn kooi tot nu toe niet gelukt met de infrarooddetectors.

In de praktijk werkt SpaceSense net zo goed als een passieve infraroodbewegingssensor. Eigenlijk werkt de techniek zelfs beter, aangezien SpaceSense ervoor zorgt dat er nagenoeg geen blinde hoeken meer in de ruimte bestaan. Daarvoor heb je bij grotere ruimtes eigenlijk wel meer dan twee lampen nodig.

Bijna geen impact op stroomverbruik

Het energieverbruik van de totale opstelling kan wel roet in het eten gooien. De lampen zullen namelijk nooit in een diepere slaapstand komen. Dat komt doordat ze continu bezig zijn met signaalanalyse.

Uit onze metingen blijkt dat de impact van SpaceSense op het totale stand-byverbruik vrijwel nihil is. De meting zwabbert een beetje, waardoor het aflezen wat moeilijk gaat. Maar volgens onze observaties bedraagt het verschil in verbruik zo'n 0,05 watt.

Conclusie

SpaceSense is een goede vervanger voor een passieve infraroodbewegingsdetector. De techniek werkt heel goed in ruimtes met veel blinde hoeken waar je met een enkele klassieke bewegingssensor onvoldoende dekking hebt.

Mocht je je huis nu al hebben volhangen met Hue-, Tradfri- of andere slimme lampen, dan zul je pas op dit WiZ-alternatief overstappen als het echt wat toevoegt. Maar SpaceSense kan wellicht het laatste zetje geven om dit toch te doen.

