Games van de maand: Call of Duty, Gotham Knights, A Plague Tale en Bayonetta 3

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste games die zijn verschenen. Met ditmaal Call of Duty: Modern Warfare II, Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem en Bayonetta 3.

Call of Duty: Modern Warfare II

Platformen: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 4 sterren

Modern Warfare II is een herziene versie van Modern Warfare 2, dat origineel in 2009 verscheen. Het voelt alsof het origineel vooral als inspiratie dient, met een verhaal dat op sommige punten is herzien zodat het beter past in de internationale verhoudingen van 2022.

Het verhaal van Modern Warfare II is pure popcorn. Je speelt als een groep soldaten die zich door onder andere Amsterdam, Chicago en fictieve landen in het Midden-Oosten heen schieten. Echt nieuwe dingen doet de game niet, maar het ziet er spectaculair uit. Het voelt alsof je in een hoogwaardige Hollywoodfilm speelt, al voelt het verhaal vaak als propaganda voor het Amerikaanse leger.

Net als bij vorige games kun je ook competitief tegen elkaar spelen. Dat zit net als bij voorgaande Call of Duty-games ook prima in elkaar, al wordt weinig gedaan om de oude schietformule echt goed op te schudden.

Gotham Knights

Platformen: pc, PlayStation 5, Xbox Series

Score: 3 sterren

Gotham Knights is een Batman-game zonder Batman. Aan het begin sterft de bekende superheld, waarna je één van zijn discipelen moet spelen: Robin, Nightwing, Batgirl of Red Hood. Door te sluipen, vechten en verkennen probeer je te ontdekken wie achter de moord van Batman schuilt. Je kunt alleen of samen met een vriend spelen.

De recente Batman Arkham-games werden hooggewaardeerd, maar Gotham Knights weet eigenlijk nooit dat niveau te bereiken. Het is een aardige game: vechten en sluipen voelt prima aan, maar door een gebrek aan variatie en diepgang wordt het al snel eentonig. De Arkham-games waren beter - terwijl het laatste deel daarvan alweer zeven jaar oud is.

Gotham Knights is exclusief speelbaar op de pc en nieuwste generatie spelcomputers. Een versie voor PlayStation 4 en Xbox One werd op het laatste moment geannuleerd. De game doet echter weinig om die exclusiviteit op krachtigere consoles te rechtvaardigen. Het oogt hooguit als een iets mooiere PlayStation 4-game, maar loopt ondanks dat op een frame rate van dertig beelden per seconde. Dat is prima speelbaar, maar niet de next-generationervaring die de makers beloven.

Bayonetta 3

Platformen: Nintendo Switch

Score: 5 sterren

Maar liefst acht jaar zat er tussen de tweede en derde Bayonetta-games. De serie is gemaakt door het Japanse PlatinumGames, met aan het roer Hideki Kamiya, die eerder een hand had in grote gamereeksen zoals Resident Evil en Devil May Cry.

Je speelt wederom als de heks Bayonetta, die met pistolen aan haar voeten rare, acrobatische capriolen uithaalt om haar vijanden te bevechten. Dat vechten zit wederom buitengewoon goed in elkaar. Je moet combo-aanvallen aan elkaar rijgen en aanvallen ontwijken. Doe je dat laatste op het nippertje, dan speelt de game even in slow-motion af en kun je veilig extra klappen geven. Op die manier spoort het spel je aan vaker risico's te nemen.

Bayonetta 3 is grootser en gevarieerder dan de voorgaande delen. Zo is de wereld vrijer te verkennen en zijn gevechten door allerlei extra transformaties gevarieerder. De absurdistische stijl van het origineel is nog wel aanwezig: Bayonetta is nog steeds een extreem geseksualiseerd personage, maar de makers lijken zich ervan bewust hoe overdreven alles is. Dat maakt haar een persiflage van vrouwelijke gamepersonages in de jaren negentig.

Mario + Rabbids: Spark of Hope

Platformen: Nintendo Switch

Score: 4 sterren

Het Franse Ubisoft mocht wederom een Mario-game maken. Veel lijkt op het vorige deel, maar Sparks of Hope is een gelikter en vloeiender vervolg. Lees hieronder onze volledige, losse review van de game.

A Plague Tale: Requiem

Platformen:

Score: 4 sterren

Het vervolg A Plague Tale bouwt direct voort op zijn voortganger. Wederom speel je als Amicia, die samen met haar broertje door het middeleeuwse Frankrijk reist. Het is een wrede, wetteloze tijd waarin mensen elkaar om weinig vermoorden, en Amicia doet alles om haar broertje te beschermen. Dat broertje kan door mysterieuze magie namelijk ratten besturen, waardoor de familie op de vlucht is geslagen.

Het middeleeuwse Frankrijk is met detail uitgewerkt, wat deels te danken is aan de Franse afkomst van de makers. De game voelt niet zo gelikt als andere verhalende 3D-games van grotere studio's, maar weet zich met zijn unieke en goed vertelde verhaal te onderscheiden.

