Review: vooral de Apple Watch Ultra doet veel nieuwe dingen

We hebben twee van Apples drie nieuwe horloges getest. Eén is compleet vernieuwd, terwijl bij de ander de verschillen juist beperkt zijn.

Apple brengt dit najaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches uit. Naast een betaalbare Watch SE en de mainstream Watch Series 8 is er voor het eerst een compleet nieuw model: de Apple Watch Ultra. In deze review kijken we naar twee van die drie modellen: de Series 8 en de Ultra.

De Series 8 meet je temperatuur

De Series 8 is uiterlijk identiek aan zijn voorganger, met precies hetzelfde scherm en gelijke accuduur. De Series 8 is voorzien van een nieuwe chip, die weliswaar niet sneller is, maar wel een aantal nieuwe en verbeterde sensors ingebouwd heeft. Hierdoor heeft Apple crashdetectie en lichaamstemperatuurmeting kunnen toevoegen.

Apple gebruikt deze temperatuurdata alleen om menstruatiecycli en vruchtbare periodes bij vrouwen inzichtelijk te maken, zonder daarbij de achterliggende, exacte lichaamstemperatuur te tonen. Als gebruiker krijg je alleen te zien of jouw nachttemperatuur onder of boven je basiswaarde zit.

De crashdetectie herkent wanneer de drager van het horloge bij een ongeval betrokken raakt. Als het horloge plotseling een klap detecteert, kan de 4G-versie zelfstandig de hulpdiensten bellen of kunnen de horloges hiervoor een via bluetooth verbonden iPhone gebruiken.

Verder valt er weinig nieuws te melden over de Series 8. We hadden gehoopt dat de accuduur verbeterd zou zijn, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval. We haalden met de Series 8 bij normaal dagelijks gebruik met het scherm in de always-onmodus en een uur sporten met gps ongeveer 30 uur.

Grote veranderingen zitten in de Watch Ultra

De Watch Ultra is flink groter dan alle Watches tot nu toe. Dat is gelukkig niet alleen uiterlijk vertoon, want Apple heeft het klokje voorzien van een grotere accu, waarmee de Ultra het volgens opgave véél langer uithoudt dan zijn kleinere broertjes.

Dit horloge heeft alle functies van de Series 8. Daarnaast heeft hij een aantal extra's die andere Apple Watches niet hebben of die beter werken op de Ultra. Zo heeft het horloge niet één maar drie microfoons. In de praktijk horen we inderdaad dat die van de Ultra beter klinkt dan die van de Series 8, maar het is geen verschil van dag en nacht.

Hetzelfde geldt voor de grotere luidsprekers. Apple claimt dat deze 40 procent luider zijn dan de luidspreker in de normale Apple Watch. Dat verschil is hoorbaar, maar is niet groot. Hij is nog altijd een stuk minder luid dan speakers in moderne smartphones. In een ruimte met veel omgevingsgeluid is handsfree bellen daarom lastig.

Apple Watch als een duikcomputer kan pas later

Als de dieptemeter van de Ultra water herkent, wordt automatisch de nieuwe Dive-app gestart. Deze toont de huidige diepte en is voor fanatieke duikers van beperkt nut. Apple heeft aangekondigd dat het in samenwerking met Huish Outdoors een app uit zal brengen die de Watch Ultra in een echte duikcomputer verandert.

Uniek voor de Apple Watch Ultra is de wegwijzer-wijzerplaat. Die bestaat uit een analoge klok met een witte ring waarop de minuten worden weergegeven of die als kompas dienstdoet. Wisselen tussen de twee functies doe je door simpelweg op de ring te tikken.

De extra knop aan de linkerzijde is in de praktijk fijn, die wij vooral gebruikten tijdens workouts. Het direct starten van de Workout-app is een aardige functie, maar veel fijner is de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens een intervaltraining snel naar de volgende fase te gaan. Dat werkt een stuk fijner dan via het touchscreen, zeker als je rent met hartslag 170 en bezwete vingers.

Dan de accu: in de praktijk haalden we tussen de 50 en 54 uur, daarbij dagelijks gebruikmakend van gps. Het betekent dat het horloge niet meer dagelijks opgeladen hoeft, maar eens in de twee dagen.

Conclusie

De Apple Watch Series 8 is uiterlijk ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, met als nieuwe functies crashdetectie en een temperatuursensor. Die temperatuurmeting zet Apple alleen in voor het volgen van de menstruatiecylus bij vrouwen.

Een ander verhaal is de compleet nieuwe Watch Ultra: Apple richt zich hiermee op de vrij specifieke doelgroep van avonturiers en ultrasporters. Of die mensen massaal naar de winkel rennen voor dit horloge, valt te betwijfelen. Garmin is en blijft ook na de komst van de Apple Watch heer en meester in dit segment.

Als allround smartwatch is de Watch Ultra wel het beste horloge dat je nu kunt kopen. WatchOS staat op eenzame hoogte wat algehele functionaliteit, bedieningsgemak en aanbod van apps betreft. Maar hij kost ook 999 euro. Dat is heel veel geld, het dubbele van de Series 8.

