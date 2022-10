Review: Motorola Razr heeft pech dat de Galaxy Z Flip4 bestaat

De Motorola Razr met een opvouwbaar scherm uit 2020 krijgt een opvolger. Hij is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en kost 1.199 euro.

Door Rutger Otto

Opvouwbare telefoons hebben de wereld nog niet bepaald overgenomen. Hoewel ze al zo'n drie jaar verkrijgbaar zijn, heeft maar een klein deel van de Nederlanders een telefoon die gevouwen kan worden. Dat blijkt uit recente cijfers van Telecompaper. Vooral de hoge prijs houdt mensen vooralsnog tegen.

De keuze is ook niet reuze. In Nederland kun je een Samsung Galaxy Z Fold of een Z Flip kopen, maar daarmee zijn de grootste concurrenten voor Lenovo's Motorola Razr wel genoemd.

Aan Lenovo dan ook de taak om op te vallen met zijn vouwtelefoon en hem scherp in de markt te zetten. De Motorola Razr heeft zijn naam in elk geval mee. In de beginjaren van dit millennium maakte de Motorola Razr furore als klaptelefoon. Toen nog zonder vouwscherm, maar met een fysiek toetsenbord en een schermpje boven het scharnier. Logisch dus dat de merknaam terugkeerde toen vouwtelefoons enigszins in trek raakten.

Ook YouTube kijken kan op het kleine scherm. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Breder scherm, wiebeliger scharnier

Het nieuwe model vouwt eveneens in de lengte dubbel. Aan de binnenkant heeft de telefoon een scherm van 6,7 inch. Vergeleken met de grote concurrent, de Z Flip4, is hij een stukje breder. Dat typt een stuk prettiger. Ook de vouw is vrijwel onzichtbaar. Wel heeft de telefoon een opvallende rand om het scherm heen, wat er dan weer niet erg fraai uitziet.

De Motorola Razr heeft ook een wat wiebeliger scharnier. Je kunt het scherm wel in meerdere standen vouwen, maar erg stevig voelt het niet.

Dichtgevouwen heeft de telefoon een scherm van 2,7 inch. Dat is een stuk groter dan het kleinere scherm op de Galaxy Z Flip4 (1,9 inch). Daarmee is hij ook een stuk bruikbaarder. Je kunt er alle apps mee openen, zodat je ook zonder openklappen op berichten kan antwoorden. Dat is dan wel een beetje priegelen. Het is zelfs mogelijk om er YouTube-video's op te kijken.

Selfies maken kan met de lens op de buitenkant. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Camera's zijn oké, niet geweldig

Op cameragebied zijn we tegenwoordig iets meer gewend van telefoons van meer dan 1.000 euro. De Razr heeft een standaardlens (50 megapixel) en een groothoeklens (13 megapixel), maar mist een zoomlens. Wel zijn close-up plaatjes mogelijk met de macromodus.

De foto's zijn overigens van wisselende kwaliteit. Bij goed licht zijn de resultaten meestal prima, maar de autofocus is niet altijd snel genoeg en bij minder licht gaan er weleens details verloren. Ook worden kleuren daarbij soms iets teveel opgepompt, zodat de lucht ook 's avonds knalblauw is.

De zoomlens is een gemis, zeker omdat de digitale zoom tekort schiet. Daarmee kun je tot acht keer inzoomen, maar in de praktijk kun je dat beter niet doen, want de beelden zijn zeer korrelig.

Toon alleen het Plaatje Toon alleen het Plaatje Foto's gemaakt met de Motorola Razr 2022

Specificaties Motorola Razr 2022

Scherm binnenkant: 6,7 inch (2.400 bij 1.800 pixels)

Scherm buitenkant: 2,7 inch (800 bij 573 pixels)

Processor: Snapdragon 8+ Gen 1

Werkgeheugen: 8 GB

Opslag: 256 GB

Cameralenzen achterop: standaard (50 megapixel) en groothoek (13 megapixel)

Cameralens voor: 32 megapixel

Accu: 3.500 mAh

Gewicht: 200 gram

5G-ondersteuning: ja

Foto: NU.nl/Rutger Otto

Nog geen winnaar

De Razr 2022 koop je dus niet om zijn camera's. Een vouwtelefoon koop je omdat hij vouwt, en dat doet hij. Het kleine scherm is handig als de telefoon is ingeklapt en het bredere scherm is fijn om te typen. Over het algemeen is het dan ook een prima Android-telefoon met een goed scherm en een snelle processor waarmee je probleemloos alle apps draait die je maar wil.

In principe kun je er dus een aantal jaren mee vooruit. Tenminste, als je genoegen neemt met slechts twee Android-updates en drie jaar aan beveiligingsupdates.

De Motorola Razr is zeker 100 euro duurder dan de Galaxy Z Flip4 van Samsung. En die is uiteindelijk beter afgewerkt, met een steviger scharnier en iets betere camera's. Omdat vouwtelefoons vrij nieuw zijn, nemen de echte liefhebbers genoegen met een hogere prijs. Maar voor hetzelfde geld koop je simpelweg een betere telefoon met een plat scherm. Tot dat verandert, blijft de markt voor vouwtelefoons waarschijnlijk een niche.

