Review: Pixel 7 Pro met topcamera's wil plek veroveren op Nederlandse markt

Het heeft jaren geduurd, maar de Pixel-telefoons van Google zijn nu ook officieel in Nederland verkrijgbaar. De Pixel 7 Pro is het topmodel, dat uitblinkt dankzij de camera's. Maar weet het toestel mensen over te halen tot een overstap van een concurrerend telefoonmerk, zoals Samsung of Apple?

Door Rutger Otto

"We zijn een nieuwe uitdager op de Nederlandse smartphonemarkt", zei Google tijdens de presentatie van de Pixel 7-serie in Amsterdam.

Het is gek om zo'n gevestigd techbedrijf over zichzelf te horen spreken alsof het een start-up is, maar er zit wat in. Eerdere Pixel-telefoons (de eerste verscheen in 2016) waren alleen in het buitenland te koop. Met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro hoopt Google zich tussen de iPhones en Samsung Galaxy's in Nederland te wurmen.

De Pixel-telefoons hebben hun sporen internationaal al verdiend. De toestellen worden geroemd om hun camera's en de beschikbaarheid van de allernieuwste functies van het Google-besturingssysteem Android. Eigenaren van bijvoorbeeld Samsung- en OPPO-telefoons moeten soms maanden wachten op dezelfde opties.

De cameralenzen van de Pixel 7 Pro in een opvallende balk. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Telefoon voor wie camera's belangrijk vindt

De Pixel 7 Pro heeft dankzij een grote camerabalk achterop echt een eigen 'smoel' waaraan je het toestel herkent. Nadeel is wel dat het stof in de rand razendsnel ophoopt. De Pixel 7 Pro heeft drie camera's achterop: een standaardlens (50 megapixel), een groothoeklens (12 megapixel) en een telelens (48 megapixel, tot vijf keer optisch zoomen). Ook kun je foto's van dichtbij maken dankzij een macrofunctie en tot dertig keer digitaal inzoomen op een onderwerp.

Google gebruikt speciale kunstmatige intelligentie om die foto's zo scherp mogelijk te maken, al hoef je bij digitaal zoomen nog steeds geen wonderen te verwachten; foto's worden steeds korreliger.

De camera's leveren verder topfoto's in vrijwel alle omstandigheden. Dankzij handige schuifjes kun je al tijdens het fotograferen makkelijk instellingen wijzigen. Zo pas je de kleurwarmte en de belichting meteen aan. De autofocus mag wat ons betreft wel iets vlugger en beter. Focussen duurt soms een fractie te lang en meer dan eens stelt de camera het verkeerde onderwerp scherp.

Foto's gemaakt met Pixel 7 Pro

Camerasoftware bij vlagen indrukwekkend

Voor de nabewerking van foto's biedt de Pixel 7 Pro enorm veel opties. Zo kun je objecten die in de weg staan door de software laten weghalen en kun je bewogen en vage foto's verscherpen. De resultaten zijn wisselend.

Het weghalen van objecten werkt vooral bij weinig afleiding in de omgeving, anders ontstaan er spookachtige schaduwen. Maar een paaltje op een open grasveld is geen probleem, en daarmee maakt de functie 'magische gum' haar naam echt waar. Ook het verscherpen van oude of wazige foto's voelt soms magisch aan, maar af en toe schiet de software door. Zo zijn subtiele randen soms ineens dik aangezet of worden gezichten onnatuurlijk aangepast.

Foto: NU.nl/Rutger Otto

Iets betaalbaarder dan de rest

De Pixel 7 Pro moet het niet hebben van gimmicks, maar blinkt wel uit met de unieke functies in de camera(software). Daarnaast is het 'gewoon' een heel degelijke Android-telefoon met een groot, helder scherm dat niet hapert - ook niet bij de zwaarste games. De accu houdt het gemakkelijk een dag vol. En als je heel rustig aan doet, tik je wellicht ook de tweede avond nog aan.

Omdat de Pixel 7 Pro met een adviesprijs van 899 euro ruim onder de 1.000 blijft, is het een goed alternatief voor concurrerende telefoons die daar ruim overheen gaan.

Specificaties Google Pixel 7 Pro

Scherm: 6,7 inch (1.440 bij 3.120 pixels)

Processor: Google Tensor G2

Werkgeheugen: 12 GB

Opslag: 128 GB, 256 GB of 512 GB

Camera's achter: Standaard (50 MP), groothoek (12 MP), telelens (48MP)

Camera voor: 10,8 MP

Accu: 5.000 mAh

Gewicht: 212 gram

5G-ondersteuning: Ja

Overgeleverd aan overstappers

Toch zijn we benieuwd of het Google als 'uitdager' lukt een plekje op de Nederlandse telefoonmarkt te veroveren. "Mensen zijn vaak loyaal aan het merk dat ze al jaren hebben en waarmee ze bekend zijn", zegt analist Ed Achterberg van Telecompaper. Wat dat betreft is Google als nieuwkomer laat op de Nederlandse markt.

Maar Google heeft een voordeel. "Het heeft al een bekende naam en - dankzij Android - een eigen ecosysteem waar je makkelijk instapt." Daar past de Pixel naadloos in. "Het wordt een lastig gevecht om Samsung en Apple van de troon te stoten, maar als Google er werk van maakt, kan het de beste van de rest worden."

