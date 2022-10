Vier nieuwe camerafuncties van Googles Pixel 7-telefoon getest

De nieuwe Pixel-telefoon van Google komt dit jaar voor het eerst officieel uit in Nederland. Tijdens een aankondigingsevenement in Amsterdam konden we de Pixel 7 en Pixel 7 Pro alvast even proberen. Dit zijn vier nieuwe camerafuncties die opvielen.

Door Rutger Otto

Googles nieuwe Pixel-toestellen lijken uiterlijk op hun voorgangers. Zo zijn achterop de cameralenzen in een opvallende rand verwerkt, die veel lijkt op die van de Pixel 6-telefoons.

De verbeteringen in de 7-serie zijn vooral in de software te vinden. Dankzij kunstmatige intelligentie van Google moet je daar met name in de camera's van de Pixel 7 en 7 Pro de vruchten van plukken.

Scherper en stabieler zoomen

Beide toestellen hebben een standaardcamera (50 megapixel) en een groothoeklens (12 megapixel, met een grotere sensor die meer licht vangt). De Pixel 7 Pro heeft een extra cameralens ten opzichte van de reguliere Pixel 7. Daarmee kun je vijf keer optisch zoomen.

De Pixel 7 Pro maakt gebruik van een techniek die Super Res Zoom heet. Door beelden van de standaard- en zoomlens te gebruiken en die te combineren, moeten ingezoomde foto's scherper worden. Bij het testen leverde deze techniek inderdaad scherpe foto's op, al was het lastig bepalen of dit daadwerkelijk groot verschil maakt met de voorgangers. Wel duidelijk is dat naar gelang je verder inzoomt (15 keer of 30 keer) het beeld toch korrelig wordt.

Maak wazige en oude foto's scherper

Een functie die vooralsnog exclusief in de Pixel 7-telefoons te vinden is, heet Unblur. Daarmee maak je wazige foto's scherp. Denk aan foto's die iets zijn bewogen of aan oudere foto's die nog met een minder goede camera zijn gemaakt.

Het verscherpen is mogelijk dankzij de nieuwe Tensor G2-processor in de telefoons en de inzet van kunstmatige intelligentie. Met een aantal foto's op de testtelefoons was het verschil tussen vervaagde en verscherpte foto's goed te zien. Bij oudere foto's hebben we de resultaten nog niet kunnen testen, maar de functie zou wel eens ideaal kunnen zijn voor bijvoorbeeld oude vakantiefoto's.

Meer focus op het onderwerp in video's

Met Cinematic Blur is het mogelijk de portretfunctie van foto's ook in video's te gebruiken. Daarbij herkent de camera van de Pixel 7 (Pro) wat het onderwerp is. Dat komt scherp in beeld, terwijl de achtergrond wordt vervaagd.

Tijdens de testen waren de eerste resultaten wat wisselend. Bij een duidelijke voor- en achtergrond ogen de resultaten vaak prima. Maar bij meer details in beeld, zoals haar en planten, heeft de camerasoftware meer moeite. Door op het scherm te tikken, kies je zelf wat scherp in beeld moet komen. Maar je kunt het ook de telefoon zelf laten bepalen. Helemaal nieuw is de functie niet, we zagen hem eerder op de iPhone.

Gum afleiding uit foto's

Op de Pixel 7-telefoons is het ook mogelijk om storende elementen uit foto's te wissen. De software herkent zelf mensen op de achtergrond die weg zijn te filteren. Door erop te tikken gaat een gummetje aan de slag en wordt de persoon vervangen door een stuk achtergrond, waardoor het lijkt alsof daar nooit iemand stond.

In de praktijk leende de testlocatie zich niet echt voor dit soort aanpassingen, omdat er veel mensen waren. Bij weinig afleiding in beeld was het een stuk beter mogelijk om een object uit een foto te halen. De leegte die daardoor ontstond werd door software van Google overtuigend ingevuld, hoewel kleine afwijkingen voor het geoefende oog zichtbaar bleven.

