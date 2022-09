Games van de maand: The Last of Us, Splatoon 3 en Monkey Island

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste games die zijn verschenen. Met ditmaal The Last of Us Part I, Splatoon 3, Return to Monkey Island en Shovel Knight Dig.

Door Bastiaan Vroegop

Shovel Knight Dig

Platforms: Nintendo Switch, PlayStation 4, pc, Apple Arcade

Score: 4 sterren

Als een klein, koddig riddertje met een schep graaf je steeds dieper de aarde in. De game lijkt met zijn pixelpoppetjes afkomstig uit de jaren negentig, maar is soepeler en gevarieerder geanimeerd.

Shovel Knight Dig is een zogeheten 'roguelike'. Je probeert zo ver mogelijk in een willekeurig gegenereerd level te komen, totdat je af gaat en het weer helemaal vanaf het begin moet proberen. Hoe vaker je speelt, hoe beter je in de game wordt en hoe verder je komt.

Het spel is gebaseerd op het eerder uitgebrachte Shovel Knight, een game die met zijn crowdfundingcampagne veel geld binnenhaalde. Deze spin-off is minder uitgebreid dan zijn voorganger, maar weet toch een aardige indruk achter te laten.

The Last of Us Part I

Platform: PlayStation 5

Score: 3 sterren

Dit is alweer de tweede keer dat Sony een herziene versie van The Last of Us uitbrengt. De zombiegame verscheen oorspronkelijk voor de PlayStation 3, waarna hij in 2014 een remaster voor de PlayStation 4 kreeg. The Last of Us Part I is ditmaal een remake, waarbij de game in het nieuw is gestoken.

Het eindresultaat ziet er mooi uit. De game komt nu meer overeen met The Last of Us Part II, dat eerder op PlayStation 4 en 5 verscheen. Vuurgevechten voelen ook iets beter aan dan bij het origineel.

De game verschilt speltechnisch echter niet heel veel met zijn voorganger, wat het lastig maakt de meerwaarde in deze game te vinden. Er overheerst vooral één gevoel: het lijkt wat te vroeg om deze game nu al helemaal opnieuw te maken. Het is alsof je een film van acht jaar oud pakt, nieuwe acteurs cast en hem opnieuw opneemt.

Splatoon 3

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 sterren

Nintendo's schietspelreeks Splatoon heeft deze maand een derde deel gekregen. In grote lijnen is het idee achter deze game hetzelfde als bij de vorige twee edities. Je wordt opgedeeld in twee teams, schiet op elkaar met verfpistolen en probeert een zo groot mogelijk deel van het level in jouw kleur te schilderen.

Het is duidelijk Nintendo's antwoord op een normaal gewelddadig genre. Waar games als Call of Duty je vijandelijke soldaten laten afschieten, is Splatoon met zijn inktvissen en verfpistolen onschuldiger. Bovendien ligt de lat lager, omdat ook iemand die slecht mikt een steentje kan bijdragen door de levels te beschilderen.

De verschillen met Splatoon 2 zitten in de details. Het lobbysysteem is veranderd, zodat je makkelijker met andere spelers afspreekt. Daarnaast belooft het Japanse gamebedrijf vaker nieuwe content toe te voegen. Er zijn nieuwe wapens en levels, en een nieuw verhaal om solo te spelen. Maar in de kern is dit hetzelfde Splatoon dat je van deel twee kent.

Return to Monkey Island

Platforms: Nintendo Switch, pc

Score: 4 sterren

Na lange tijd is er een nieuw deel in de Monkey Island-gamereeks, die ooit in de jaren negentig begon op de pc. Dit is ook het eerste deel dat door regisseur Dave Grossman gemaakt is sinds het tweede deel uit 1991. Daardoor is het een van de weinige games die de bezieling van de eerste twee delen met zich mee lijkt te dragen.

Return to Monkey Island borduurt verder op het verhaal van de originele games, met in de hoofdrol wannabepiraat Guybrush Threepwood die het geheim van een mysterieus eiland probeert te ontdekken. Het is een game die zichzelf niet al te serieus neemt, met vooral veel geintjes en gekibbel tussen personages.

Van vechten en springen is ook amper sprake: je speelt Monkey Island vooral door met personages te praten en simpele puzzels op te lossen. Daardoor ligt het tempo best laag - een groot contrast met veel andere games die we deze maand speelden.

Valkyrie Elysium

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, pc

Score: 3,5 sterren

Het vervolg op een oud Japans rollenspel dat voor de PlayStation verscheen, is bij dit nieuwe deel helemaal anders ingestoken. Je speelt een zogeheten Valkyrie: een levende vechtmachine in dienst van de Noorse god Odin, die reist door een land verscheurd door een oorlog tussen goden.

De game doet vooral denken aan het eerder succesvolle NieR: Automata. Beide zijn actiegames, plaatsen je in een verlaten, mysterieuze wereld en geven de hoofdrol aan een naïeve vechtmachine die ontdekt dat niets is wat het lijkt. Het kan haast geen toeval zijn: beide games zijn van dezelfde uitgever, die onverwacht groot succes had met NieR.

Het niveau van die game haalt Valkyrie Elysium nooit, maar het is alsnog een prima spel om je tanden in te zetten. Vechten verloopt vloeiend en de wereld is sfeervol, hoewel het spel visueel soms wat steken laat vallen.

Deze maand verschijnt ook FIFA 23. Omdat we deze game nog niet hebben kunnen testen, hebben we hem nog niet in deze rubriek meegenomen. Een losse review volgt later.

