Review: De Sonos Sub Mini is goedkoper, maar niet per se slechter

Een van de duurste Sonos-luidsprekers heeft nu een betaalbaarder alternatief: de Sonos Sub Mini. Daarmee lever je niet eens zoveel in op geluidskwaliteit.

Door Bastiaan Vroegop

De speakers van Sonos zitten al jaren hoog in het middensegment. Ze zijn vrij betaalbaar als je ze met premiumalternatieven vergelijkt, maar zijn minder aantrekkelijk als je alternatieven van een paar honderd euro gewend bent.

Dat probeert het bedrijf nu al een tijdje te veranderen. De goedkoopste Sonos-speakers kostten lange tijd ruim 200 euro. Maar sinds een paar jaar werkt Sonos samen met IKEA, waarvoor de fabrikant een goedkopere variant van 100 euro maakt. Daarnaast introduceerde het Amerikaanse bedrijf recent de Sonos Ray. Deze soundbar van 300 euro is een alternatief voor de modellen vanaf 500 euro.

Wie een homecinemaset van Sonos wilde, kwam hierdoor nog maar één drempel tegen: de subwoofer. Die verkoopt de fabrikant al jaren, maar tot voor kort alleen voor 850 euro. Dat is vergeleken met het goedkoper wordende assortiment een flink bedrag. Met de nieuwe Sonos Sub Mini komt daar nu verandering in: dit kleinere model kost 500 euro.

Een homecinemaset via Sonos is daardoor ineens voor veel meer mensen interessant. Ter illustratie: kocht je oude niet-budgetvarianten van het bedrijf, dan kostte een volledige 5.1-installatie je bijna 1.800 euro. Maar kies je nu voor de Sub Mini, Ray-soundbar en twee IKEA-speakers voor achter in je kamer, dan komt de prijs niet boven 1.000 euro uit.

Een homecinemaset van Sonos is inmiddels een stuk betaalbaarder geworden. Foto: Sonos

Voor kleinere kamers bedoeld

Maar wat krijg je ervoor terug als je zo'n goedkopere subwoofer in huis haalt? We vreesden vooraf voor een significant slechter geluid, maar na het testen valt dit mee. De Sub Mini heeft een stevig, diepe bas die je op de hoogste standen ook goed kunt voelen. We kregen nooit het idee dat er iets ontbrak omdat we de kleine variant naast de tv hadden staan.

Dat komt vermoedelijk ook door de kamer waar we hem in hebben getest. Volgens Sonos is de Sub Mini bedoeld voor kleine woonkamers, slaapkamers en andere niet al te grote ruimtes. Heb je een grote, open benedenruimte, dan adviseert de fabrikant de grote Sub te halen. De Mini leent zich volgens Sonos vooral in ruimtes van hooguit 30 vierkante meter. Dat is ongeveer de oppervlakte van de woonkamer waar we hem in probeerden.

Wel de voordelen van een Sonos-speaker

Verder ontbreekt niks van wat je van een Sonos-speaker verwacht. Ook deze kun je draadloos met je andere luidsprekers verbinden, zodat je geen speciale audiokabel door je kamer hoeft te trekken. Zorg dat er een stroomaansluiting op de gewenste positie is en je zit goed. Die draadloze verbinding werkt vooral goed zolang speakers in dezelfde ruimte staan.

Je kunt daarnaast je smartphone gebruiken om de geluidsbalans goed af te stemmen. Je beweegt hem dan als een soort waterroede door je kamer terwijl de luidsprekers een gek geluid afspelen. Het ziet er wat mal uit, maar we merkten dat onze Sub Mini wel iets beter klonk nadat we dit hadden gedaan.

Conclusie

We kunnen simpel zijn: de goedkopere subwoofer van Sonos is ook gewoon een prima subwoofer. Hij doet niks significant anders dan zijn voorganger, maar er ontbreken ook niet echt functies. Het enige verschil zit in de grootte van kamers waar je hem het beste neer kunt zetten.

De Sub Mini laat daarnaast vooral een trend bij de audiofabrikant zien: Sonos maakt zijn speakers steeds goedkoper. De subwoofer is de nieuwste stap naar een betaalbaardere homecinemaset van het bedrijf, waarmee het bedrijf beter kan concurreren met sommige budgetmerken. We zijn benieuwd hoe dat afloopt.

