Games van de maand: Stray, Xenoblade Chronicles 3 en As Dusk Falls

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste games die zijn verschenen. Ditmaal komen Stray, Xenoblade Chronicles 3, As Dusk Falls, Coromon en Azure Striker Gunvolt 3 aan bod.

Door: Bastiaan Vroegop

Stray

Platformen: PlayStation 4 en 5, pc

Score: 3,5 van 5 sterren

In Stray speel je een kat met alle vaardigheden van een gemiddelde huiskat. Je klautert over daken, duwt bekers van tafels en verkent langzamerhand een grote, futuristische stad.

Dat is voor het grootste gedeelte van de game hartstikke leuk. Stray ademt sfeer en de omgevingen zijn doorgaans leuk om te verkennen. En hoewel een kat als hoofdrolspeler in eerste instantie een gimmick lijkt, is de game door zijn alternatieve held wel erg origineel.

Maar we hadden graag gezien dat de makers wat meer hadden gedaan met dit concept. De kat voelt soms als een wat geforceerd personage. Zo is het gek dat een huisdier een stad wil redden en voelt het wat flauw dat hij met de stadsbewoners kan praten, doordat ze toevallig robots zijn. Daarnaast is de game niet heel lang: na vijf uur ben je erdoorheen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Xenoblade Chronicles 3

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 van 5 sterren

Een groots, meeslepend rollenspel exclusief voor Nintendo's spelcomputers. Het duurt best lang tot Xenoblade op gang komt en al zijn gamesystemen heeft uitgelegd. Maar zodra dit is gebeurd, is dit één van de beste roleplayinggames voor de Switch.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

As Dusk Falls

Platformen: Xbox One en Series, pc

Score: 2 van 5 sterren

Een bijzonder vormgegeven, interactief avontuur dat de grens tussen games en films verkent. Je volgt het verhaal van twee families, nadat een overval helemaal is mislukt. De game draait om de keuzes die jij maakt: vlucht je of ga je het gevecht aan? Ga je links of ga je rechts?

Dat idee is niet helemaal nieuw en het verhaal van As Dusk Falls is hooguit oké. Maar de tekenstijl waarin alles wordt getoond, houdt je aandacht vast.

Maar op geen punt weet het spel genregenoten te evenaren of voorbij te streven. En als film is het geheel ook niet supersterk. Daarmee is de game vlees noch vis en hooguit interessant voor een verloren avondje, mits je hem gratis via een Game Pass-abonnement speelt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Coromon

Platformen: Nintendo Switch, pc

Score: 4 van 5 sterren

Deze Nederlandse game lijkt erg op de eerste Pokémon-games. Ook hierin moet je monsters vangen en sterker maken om het vervolgens tegen anderen op te nemen. De game was er al voor de pc, maar is deze maand is die ook op Nintendo Switch verschenen.

Het pixelstijltje van Coromon oogt fantastisch. Kleine animaties bij monsters zorgen ervoor dat ze levendig overkomen en niet als tweedimensionale, statische plaatjes. Zelfs de bijbehorende muziek lijkt uit een oude Pokémon-game te komen.

Coromon bevat een paar leuke ideetjes. Zo hebben sterkere monsters in het wild een iets andere kleur en weet je sneller of ze het vangen waard zijn. Maar in de kern is dit een ouderwetse Pokémon. Als dat je ligt, is dit een aanrader.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Azure Striker Gunvolt 3

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 van 5 sterren

De makers van meerdere klassieke Mega Man-games hebben nu al langere tijd een spirituele opvolger. Daarvan is deze maand het derde deel verschenen. Azure Striker Gunvolt is een snelle, strak vormgegeven 2D-actiegame, waarin je alleen een hoge score krijgt door de game zo snel mogelijk te doorkruizen.

Vooral bij gevechten met bazen is de game uitdagend. Je moet daarbij complexe aanvalspatronen ontwijken om het maximale puntenaantal te halen. Je kunt dat ook negeren en met lage scores de game prima doorkruizen, maar dan ben je er snel doorheen. Dit is een game voor wie graag meermaals dezelfde levels speelt om ze te perfectioneren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen