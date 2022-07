Review Nothing Phone (1): opvallend uiterlijk, maar vanbinnen weinig nieuws

Het kost enig lef om in een verzadigde telefoonmarkt een heel nieuw toestel uit te brengen. De Phone (1) van het Britse Nothing weet op te vallen met zijn transparante achterkant en ingebouwde lampjes, maar is niet vergeten om ook gewoon een goede telefoon te maken.

Door: Rutger Otto

Het is Carl Pei al eens gelukt om een succesvol smartphonemerk te introduceren: OnePlus. Nu begint hij opnieuw met Nothing. De Phone (1) is de eerste telefoon van het bedrijf, dat hiervoor alleen een setje draadloze oordoppen op de markt bracht.

Het nieuwe bedrijf keek naar bestaande telefoons en kwam tot de conclusie dat ze tegenwoordig allemaal op elkaar lijken. "Een stilgevallen industrie", noemt Pei de huidige telefoonmarkt.

Je kunt zeggen van de Phone (1) wat je wil, maar niet dat hij niet opvalt. De vernieuwing zit hem vooral in de achterkant. Een transparante behuizing zorgt dat je de aparte onderdelen ziet zitten, zoals de cameramodule en de plek om de telefoon draadloos te laden. Daarnaast zijn er negenhonderd leds geplaatst om verschillende lijnen in het ontwerp te verlichten. De 'Glyph Interface' noemt Nothing het.

De achterkant van de Phone (1) is transparant.

De knipperende lampjes zijn uniek

Het toestel ziet er daardoor uit alsof het uit de film Tron komt. De leds knipperen bij verschillende meldingen en telefoontjes en dat doen ze steeds op een andere manier. Zo kun je je telefoon met de achterkant naar boven op tafel leggen en kun je verschillende lichtpatronen instellen voor mensen die je bellen en meldingen die je ontvangt. Dat gaat vaak gepaard met zoemende en elektronische geluiden als ringtone, wat in de combinatie met de lampjes het effect geeft alsof je de stroom door de behuizing ziet flitsen.

Nothing spreekt van een nieuwe manier om te communiceren en wil helpen de schermtijd van gebruikers te reduceren. In de praktijk ziet het er wel cool uit, maar vonden we het uiteindelijk praktischer om gewoon het scherm naar boven te houden. Daarmee herken je de meldingen toch makkelijker.

De Phone (1) doet met zijn hoekige ontwerp verder denken aan een nieuwe iPhone, maar hij werkt met besturingssysteem Android. Daar heeft Nothing zijn eigen softwareschil overheen geplaatst: Nothing OS. Daar kunnen we kort over zijn: die werkt een prettig, snel en overzichtelijk, zonder al te veel vooraf geïnstalleerde onzinapps.

Specificaties Nothing Phone (1)

Scherm: 6,55 inch (2.400 bij 1.080 pixels)

Processor: Snapdragon 778G+

Werkgeheugen: 8 GB of 12 GB

Opslag: 128 GB of 256 GB

Camera's achter: Standaard en groothoek (50 MP)

Camera voor: Standaard (16 MP)

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 193,5 gram

5G: Ja

Prijs: vanaf 469 euro

Camera's zijn oké, maar niet uitstekend

Achterop heeft de telefoon twee camera's: een standaardlens en een groothoeklens. Zeker bij daglicht kun je daar prima foto's mee maken met natuurgetrouwe kleuren, al merk je aan de lenzen dat dit een telefoon is uit het middensegment van de markt. Bij minder licht verlies je bijvoorbeeld al vrij snel details en bij portretfoto's heeft de software soms wat moeite met het uitlichten van het onderwerp.

Wel slim is dat de Glyph als cameralicht kan worden ingezet. Dat geeft een wat zachter licht dan een flits en kan helpen om een onderwerp in een donkere ruimte nét wat meer uit te lichten. Ook handig voor macrofoto's met de groothoeklens. Tot twee keer zoomen zien foto's er prima uit, maar het zoombereik gaat tot twintig keer. Dat is eigenlijk altijd af te raden, omdat dan alle details verloren raken. De frontcamera is oké, maar niet meer dan dat.

Nothing doet nog een paar concessies om buiten de hoge prijsklasse te blijven. De Snapdragon 778G+-chip is niet de krachtigste, maar biedt wel 5G. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120 Hz, maar hapert soms toch een beetje. De telefoon gaat wel makkelijk een volle dag mee op een acculading en ondersteunt draadloos laden tot 15 watt. Hij is ook bedraad op te laden met USB-C (een lampje achterop geeft aan hoe ver de accu vol zit, fijn detail), maar een adapter moet je er los bij kopen.

Foto's gemaakt met Nothing Phone (1)

Conclusie

De Nothing Phone (1) heeft met zijn Glyph Interface en zijn transparante ontwerp echt unieke functies waarmee het een nieuwe doelgroep zal aanspreken. Afgezien daarvan blijft het 'gewoon' een Android-telefoon uit het middensegment die het prima maar niet uitstekend doet.

Wat dat betreft lijkt Pei's nieuwe project wel wat op dat van OnePlus. Dat bedrijf begon ooit ook als prijsvechter door goede telefoons niet voor een hoofdprijs te verkopen. Wat dat betreft wordt het boeiend om te zien waarmee Nothing hierna komt.

