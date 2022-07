Pc-gamers kunnen dit jaar zelf een F1-auto virtueel besturen. De officiële game krijgt nu eindelijk ondersteuning voor virtual reality.

Dit is een ingekorte versie van een review die eerder op Tweakers verscheen.

Om met die deur in huis te vallen: racen in virtual reality is een gamechanger, zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. Als spelen in VR in F1 22 je één ding leert, dan is het wel hoe bizar weinig overzicht je hebt vanuit de cockpit van een F1-auto. Je zit laag, dus als er een auto voor je rijdt, wordt het al snel moeilijk om te zien wat er voor die auto gebeurt.

Of de VR-modus van F1 22 de aanschaf van een soms dure vr-bril waard is? Wij zouden zeggen van niet, ondanks de onmiskenbare voordelen. De VR-ervaring die de game biedt, is aardig, maar voelt voor ons toch meer als een leuke extra feature, niet als dé manier waarop we voortaan F1 22 spelen.

Je eigen coureur

Je kunt een driedimensionale avatar maken en allerlei hippe kleding aanmeten, die hij of zij dan in jouw persoonlijke F1 Life-omgeving zal dragen. Ga je op bezoek bij een andere coureur, dan zal diegene jouw avatar ook zien in zijn F1 Life-omgeving.

In die omgeving is verder ruimte voor een prijzenkast en voor een aardige collectie aan sportwagens die je tijdens het spelen van F1 22 kunt verzamelen.

Supercars

In totaal zitten er tien supercars in F1 22, waarvan er twee exclusief zijn voor het Championship Edition van het spel. Koop je die versie, dan kun je de Aston Martin Vantage safetycar en de Mercedes AMG GT Black Series safetycar besturen.

In de reguliere versie ontbreken die safetycars, maar zijn de normale versies van die auto's wel gewoon vrij te spelen. Vrijspelen doe je simpelweg door de game te spelen.

Er zijn wel andere games die honderden auto's bevatten, inclusief die supercars. Die games zijn veel beter in het nabootsen van de rijstijlen die horen bij elk van de auto's. Iemand die in een 'straatwaardige' McLaren, Mercedes of Ferrari wil rijden, koopt waarschijnlijk eerder zo'n game.

Je eigen loopbaan

In de rest van het spel vinden we veel herkenbare elementen, zoals de traditionele carrièremodus en de recentere toevoeging My Team. Hier ben je nog steeds coureur, maar ook teambaas van je eigen team. Je neemt een tweede coureur aan, kiest een motorleverancier, ontwerpt je auto en je bent klaar om het kampioenschap aan te gaan.

Dit aspect van het spel biedt de meest robuuste offlinespelervaring. De modus zelf is niet nieuw, maar kent wat kleine nieuwe dingen. Zo zullen er meer opties zijn om tijd aan te besteden met je team en zullen de media je meer verschillende vragen stellen.

Goed in te stellen

De F1-game van Codemasters kenmerkt zich al enige jaren als een game die zich goed laat instellen en F1 22 is daarop geen uitzondering. De game kent opnieuw uitgebreide menu's waarin allerlei hulpmiddelen ingesteld kunnen worden.

Dat is geen overbodige luxe, want F1 22 is best lastig. We hadden tijdens het spelen het idee dat de auto's wat gevoeliger zijn dan voorheen. Gas geven op kerbstones of te enthousiast gas geven in het algemeen leidt vaker dan voorheen tot een spin.

Mooier licht

Zoals we ondertussen wel gewend zijn van de F1-games, is er geen sprake van een revolutie op het gebied van de graphics. Wel wordt de jaarlijks iets beter wordende basis ook dit jaar weer wat aangescherpt.

Daarbij mogen de verbeterde lichteffecten genoemd worden. Dat licht valt op een mooiere, geloofwaardigere manier op de auto's, waardoor ze meer op hun partners uit het echte leven lijken en wat minder op plastic, wat we in het verleden nog weleens zagen in de F1-game.

Bugs

Er is wel sprake van wat bugs in de game. Tijdens het testen werkte het spelen in VR met de Oculus Quest 2 lange tijd helemaal niet. Gelukkig wist een patch dat begin vorige week op te lossen, dus dat is fijn.

Er is echter nog steeds sprake van een audiobug, waarbij het geluid extreem stottert of zelfs helemaal wegvalt. Daarnaast zijn er wat problemen met diverse stuurtjes, waarbij de game de juiste instellingen niet altijd meteen pakt.

Conclusie

Aan de ene kant is er nu eindelijk virtual reality en dat biedt gamers de meest authentieke spelervaring, wat deze game tot verplichte kost zou maken. Voor gamers zonder VR-headset wacht een game die op details net weer wat beter is dan zijn voorganger, maar die tegelijkertijd ook weer niet al te veel veranderingen laat zien.