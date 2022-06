Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Sniper Elite 5, Mario Strikers: Battle League, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge en Monster Hunter Sunbreak.

Sniper Elite 5

Platformen: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 4 van de 5 sterren

Liefhebbers van oorlogsgames hebben de Franse kust waarschijnlijk al tientallen keren bestormd, maar krijgen nu nogmaals de kans. Ditmaal is de eer aan scherpschutter Karl Fairburne, die na zijn tijd in Italië in de eerdere delen nu Normandië onveilig mag maken. Fairburne krijgt daarbij een vrijheid die je in Call of Duty niet snel zal vinden. Dat alleen al maakt deze game de moeite waard.

Elk level doet gigantisch aan. Het eerste gebied, een deel van de Atlantikwall-verdedigingslinie, wekt meteen een sterke indruk. Je komt aan op het strand met de missie belangrijke informatie op te duikelen, maar onderweg kom je steeds andere zaken tegen die ook jouw aandacht kunnen gebruiken.

Je kan altijd regelrecht naar je doel toe lopen. Sniper Elite 5 verplicht je niets, maar lokt je constant naar verre hoeken van de kaart om nog éven te kijken of je daar nog belangrijke documenten kan vinden, een belangrijk doelwit kan ombrengen, of de Duitsers kan frustreren.

Wel is de game af en toe wat buggy. Zo maakten we mee dat het spel bleef volhouden dat we nog midden in de strijd zaten, terwijl we al lang verderop in een rustige lege bunker stonden - waardoor de autosave-functie niet meer werkte.

71 Trailer: Sniper Elite 5

Mario Strikers: Battle League

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

FIFA is al jarenlang marktleider als het om voetbalgames gaat, maar Nintendo mengt zich dit jaar ook in die strijd met Mario Strikers: Battle League. Dit is strikt gezien een voetbalgame waarin Mario en zijn vrienden het in teams van vier tegen elkaar opnemen op de grasmat.

De regels van het klassieke voetbalspel worden hier erg losjes genomen. Power-ups maken een potje chaotischer, tackles mogen bijna altijd en met zogeheten 'Hyper Strikes' kun je in één keer twee punten scoren, als je de tijd vindt om deze speciale trap op te laden.

Daarmee doet de game denken aan Mario Kart: ook die game neemt de traditionele racesport niet heel nauw, maar weet hierdoor wel een leukere videogame neer te zetten. Daar staat tegenover dat Mario Strikers een beetje mager is qua invulling. Heb je de trucs in het spel een beetje door, dan verandert er eigenlijk niets aan de formule - en speel je alleen nog maar eindeloos potjes tegen de computer of vrienden.

172 Trailer: Mario Strikers: Battle League

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Platformen: pc, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Score: 4 van de 5 sterren

De nieuwste Turtles-game ziet eruit alsof hij in de jaren negentig verscheen. Tweedimensionale pixelpersonages rammen zich een weg door de straten van New York, waar ze proberen de klassieke schurk Shredder tegen te houden. Daarmee is het een ouderwetse beat-'em-up, net als de Turtles-games die ruim dertig jaar geleden populair waren.

Het spel ziet er ouderwets uit, maar weet die stijl effectief te moderniseren. Zo zijn personages ondanks hun korrelige pixels veel gedetailleerder, is er meer tegelijkertijd op het scherm te zien en bewegen personages veel vloeiender. Ook kun je meer soorten aanvallen uitvoeren, doordat moderne controllers simpelweg meer knoppen hebben.

Je kunt Shredder's Revenge alleen spelen, maar de game is op zijn leukst met een groep vrienden - dat kan met maximaal zes spelers online, of op dezelfde bank. Ook kun je je aansluiten bij een willekeurige groep online spelers. Dat raden we ook aan, want de hectiek daarvan maakt de game net iets leuker, zelfs als je die personen niet kent.

78 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Monster Hunter Sunbreak

Platformen: pc, Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

Afgelopen jaar schreven we al over Monster Hunter Rise, dat een buitengewoon uitgebreide actiegame bleek te zijn. Spelers trekken er in groepen van maximaal vier op uit om op gigantische draken en andere monsters te jagen met tevens grote wapens, waarbij jouw reflexen en snelle denkwerk belangrijker zijn dan hoe sterk je personage is.

De Monster Hunter-games zijn al langere tijd een hit in thuisland Japan en winnen ook in het Westen snel terrein. Het nu door Capcom uitgebrachte Sunbreak is een uitbreidingspakket voor Rise, waarmee de al lange game nu dubbel zo veel te doen heeft.

Je ruilt met Sunbreak de Aziatische gebieden uit Rise om voor een westers middeleeuwse omgeving. Je bent naar een ander land geroepen om het mysterie rond de draak Malzeno op te lossen, wiens aanwezigheid alle andere monsters in het ecosysteem heeft verstoord. Het is een wat simpel verhaaltje, dat vooral dient als smoes om je zo snel mogelijk op alle nieuwe monsters te laten jagen.

Sunbreak doet het een en ander om de systemen uit Rise te verfijnen, door je bijvoorbeeld twee keer zo veel speciale aanvallen te laten gebruiken. Maar in de kern is de game wat we al kenden van de originele basisgame. Die moet je trouwens nagenoeg hebben uitgespeeld als je de nieuwe inhoud van Sunbreak wil bereiken, wat dit pakket alleen interessant maakt voor veteranen van dat spel.

227 Trailer: Monster Hunter Rise: Sunbreak