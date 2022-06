De Chromecast met Google TV-interface en een losse afstandsbediening is eindelijk officieel verkrijgbaar in Nederland. Het is de eerste dongel met een volledig tv-platform van Google en het apparaatje onderscheidt zich onder meer van de concurrentie door films en series van verschillende diensten in één overzicht te bundelen.

In Nederland hebben we bijna twee jaar moeten wachten tot Google zijn nieuwe Chromecast uitbracht. Hoewel het apparaatje via verschillende kanalen al tijden te koop is, wordt hij nu pas volledig ondersteund op de Nederlandse markt en is hij officieel verkrijgbaar.

Eerdere Chromecasts die sinds 2013 zijn verschenen, waren ideaal voor oudere televisies zonder apps of andere slimme functies. De dongels maakten het gemakkelijk om bijvoorbeeld films op Netflix naar de tv te streamen. Het apparaatje ging simpelweg in de HDMI-aansluiting en vervolgens kon je video's vanaf een telefoon of laptop via wifi doorsturen naar het grote scherm.

Dat kan allemaal nog steeds, maar de nieuwe Chromecast is ten opzichte van zijn voorgangers een wereld van verschil. Dat heeft alles te maken met Googles televisie-interface Google TV en de bijgeleverde afstandsbediening.

Ja, je haalt een extra afstandsbediening in huis, maar het voordeel is dat die je hele televisie bedient en dat je geen telefoon meer nodig hebt. Andere afstandsbedieningen zijn dus eigenlijk niet meer nodig. Verder heeft hij vaste knoppen om Netflix en YouTube te openen en een aparte knop voor de spraakassistent. De volumeknoppen zijn wat onhandig aan de zijkant geplaatst.

Google TV toont films en series van verschillende apps op één plek. Google TV toont films en series van verschillende apps op één plek. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Niet langer een doorgeefluik

Waar Chromecast eerder alleen beelden doorgaf, claimt hij nu een centrale plek waar alles samenkomt op de televisie. Alle apps van populaire videodiensten zijn erop te installeren, zoals Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, HBO Max en NLZIET. Je kunt de apps apart openen en de contentbibliotheek doorbladeren, maar Google TV gooit het liefst alles op één hoop.

Zo toont het thuisscherm in een overzicht de series en films die je op verschillende diensten kunt bekijken. Google TV categoriseert zelf, maar je kunt ook Google Assistent gebruiken om films, series of genres op te zoeken. De spraakbesturing werkt vaak naar behoren, maar soms verstaat die je niet goed of krijg je iets anders voorgeschoteld dan waar je naar op zoek was.

Het is echter wel prettig om op de homepagina een overzicht te krijgen. Dan hoef je niet langer in verschillende apps door massa's titels te navigeren. Het nadeel is wel dat je niet zelf kunt bepalen hoe de films en series gecategoriseerd worden. Maar Google hoopt dat je dat kunt loslaten en zal varen op wat de Chromecast je voorschotelt.

Het is de eerste Chromecast met een afstandsbediening. Het is de eerste Chromecast met een afstandsbediening. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Ook praktisch voor andere taken

Google is laat met zijn tv-interface, want Amazon, Apple en Xiaomi bieden al jaren dit soort oplossingen. Met een eigen overzicht probeert Google zich te onderscheiden. Ook Google Assistent is een waardevolle toevoeging, want de spraakassistent werkt zoals je gewend bent. Je kunt het weerbericht op tv laten zien, vragen of er file staat of andere informatie opvragen.

Gebruikers met slimme apparatuur kunnen die ook koppelen aan de Chromecast. Even aan de Assistent vragen of de lichten uit mogen, werkt probleemloos. Gebruikers met een slimme Nest-deurbel kunnen als er wordt aangebeld zelfs beelden van degene voor de voordeur op de tv bekijken. Door die integratie met andere apparatuur is de Chromecast dus niet alleen bruikbaar voor de tv, maar voor veel meer taken.

Logisch vervolg op oudere Chromecasts

Uit onderzoek van Telecompaper bleek in 2021 dat 68 procent van de Nederlandse huishoudens via een slimme televisie online kan zijn. Hoeveel mensen ook een Chromecast, Apple TV of bijvoorbeeld een Horizon-box van Ziggo hebben, is niet bekend. Duidelijk is in elk geval dat veel mensen films en series streamen.

Maar de nieuwe Chromecast is er toch vooral voor mensen die meer overzicht over het groeiende aanbod willen, geen zin hebben om te verdwalen in duizenden films en series van afzonderlijke apps, gemakkelijk hun slimme (Android-)apparatuur in huis willen bedienen en meer keuze willen in het soort apps dat ze op tv kunnen gebruiken.

De Chromecast biedt 4K met HDR-ondersteuning voor extra helder beeld en is met 69 euro prima geprijsd. Af en toe hapert de software eventjes, maar nooit zo erg dat het vervelend wordt. Alles bij elkaar is het apparaatje een logisch vervolg op de oudere Chromecasts dat niet onderdoet voor de bestaande concurrentie.