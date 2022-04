Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand LEGO Star Wars, Chrono Cross en Roguebook.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Score: 4 van de 5 sterren

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is een veel leukere game dan het ooit had mogen zijn. Het lijkt een puur commerciële inhaker, om met de merken LEGO en Star Wars wat schijfjes te verkopen. Maar het eindproduct is een buitengewoon uitgebreide game met een script dat zowel jongere als oudere gamers hilarisch zullen vinden.

Het spel behelst alle negen Star Wars-films. Aan het begin kies je zelf met welke trilogie je begint, waarna je gebeurtenissen uit de films level voor level naspeelt. Het is eigenlijk één grote parodie, waarin het allemaal net wat anders loopt dan in de films. Zo duikt er bij willekeur een band op om de spannendste momenten van muziek te voorzien, of vallen Storm Troopers die in het gareel staan als dominostenen omver.

Levels zitten vaak boordevol geheimen, die je pas allemaal te pakken krijgt door ze meermaals te spelen. Door verder te spelen ontgrendel je namelijk nieuwe personages en die heb je nodig om bepaalde gebieden in een level te bereiken. Tussen de levels door kun je ook grote, open locaties verkennen die vol zitten met upgrades om je team nog sterker te maken.

Dat alles maakt het een game die vele tientallen uren kan blijven boeien: na achttien uur hadden wij het verhaal uitgespeeld, waarna we nog lang niet alle upgrades en personages hadden gevonden. Wel moet je dan de soms wat simpele speelstijl voor lief nemen.

LEGO Star Wars wordt nooit een écht diepe game, waardoor hij vooral oppervlakkig vermaak biedt. Perfect om met bijvoorbeeld je kind coöperatief samen te spelen, wat met twee controllers op dezelfde spelcomputer kan. Of gewoon in je eentje, als je Star Wars een warm hart toedraagt.

Kijk ook op BestGetest naar de beste monitor en televisie om op te gamen.

120 Bekijk de trailer van Lego Star Wars

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Platform: pc, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Score: 4 van de 5 sterren

Het Japanse Chrono Cross verscheen oorspronkelijk in 1999 voor de PlayStation, maar werd in eerste instantie niet in Europa verkocht. Het bij deze game gebundelde Radical Dreamers verscheen zelfs nooit buiten thuisland Japan. Opmerkelijk, aangezien het allebei vervolgen zijn op Chrono Trigger, dat nog steeds wordt geprezen als een van de beste rollenspellen aller tijden.

In Chrono Cross speel je de jonge Serge, die in een alternatieve wereld terechtkomt waarin hij als kind is verdronken en niemand hem nog kent. Langzamerhand ontvouwt zich een vreemd verhaal dat op onverwachte manieren aan het eerdere Chrono Trigger hangt.

Waar Chrono Trigger ging over tijdreizen tussen verschillende tijdperken, ontdek je in het vervolg juist hoe twee werelden door minimale verschillen van elkaar afwijken. De game was in 1999 al een frisse wind binnen zijn genre, wat anno 2022 nog steeds gezegd kan worden. Zo speelt het begin van de game bijvoorbeeld niet in een typische fantasyomgeving, maar juist in een soort Caribisch gebied.

Bij de remaster is het spel voor alle gangbare spelcomputers uitgebracht en ietwat in het nieuw gestoken. Dat komt vooral neer op verbeterde modellen van personages, die er nu iets gelikter uitzien. Keerzijde is dat de game met twintig frames per seconde niet heel soepel oogt.

Wel leuk is de mogelijkheid om het spel te versnellen of gevechten automatisch te laten verlopen. Hierdoor zijn de traagste momenten uit het origineel iets beter door te komen dan voorheen.

Het gebundelde Radical Dreamers verscheen oorspronkelijk voor de Super Nintendo en is in feite een interactieve novelle. Het is een wat gek, experimenteel spel waarvan veel elementen later hergebruikt werden in Chrono Cross. Na een uur of drie ben je erdoorheen, wat het hooguit een leuk extraatje maakt.

55 Bekijk de trailer van Chrono Cross

Roguebook

Platform: pc, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Score: 3 van de 5 sterren

Bij Roguebook word je in een mysterieus boek gestopt, waar je door inkt te gebruiken nieuwe delen van de pagina's onthult en zo steeds verder komt. Ondertussen vecht je tegen allerhande monsters door speciale kaarten te spelen. Zo heb je kaarten die extra bepantsering geven om je tegen een aanval te wapenen, of juist kaarten die de vijand schade toebrengen.

Omdat je gaandeweg nieuwe kaarten vindt, evolueert jouw vechtstel langzaam maar zeker. Dat houdt Roguebook fris, hoewel het verkennen van de spelwereld bijna onveranderd blijft naarmate je verder komt.

Het zijn vooral de fraaie tekeningen die Roguebook overeind houden. Het spel oogt als een interactief sprookjesboek, dat wordt gecomplimenteerd door een soundtrack die zo onder een Hans Christian Andersen-film geplaatst kan worden.

De game verscheen eerder al op andere platformen, maar is deze maand op Nintendo Switch uitgebracht. Over die nieuwe editie zijn we iets minder te spreken: het spel stotterde bij ons meermaals, waarvan bij de pc-editie niet echt sprake is. Het maakt de game verre van onspeelbaar, maar is desalniettemin jammer.

77 Bekijk de trailer van Roguebook