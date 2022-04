Huawei heeft het lastig. Sinds de Verenigde Staten het bedrijf van spionage voor de Chinese overheid verdenkt, kan de telefoonmaker geen gebruik meer maken van Google-apps en -diensten. Ook de nieuwe P50 Pro heeft daar veel last van. De camera's van de telefoon zijn uitblinkers, maar als het op software aankomt, loop je constant tegen muren aan.

Het is alweer twee jaar geleden dat Huawei in Nederland een toptelefoon uitbracht. In 2020 bracht het bedrijf zijn Huawei P40 Pro op de markt. Op dat toestel was qua hardware weinig aan te merken, maar de meeste populaire apps waren vanwege de Amerikaanse ban alleen via omwegen beschikbaar. Daardoor was de gebruikerservaring onvoldoende.

De P50 Pro verscheen in 2021 al in China, maar het duurde ruim een half jaar voordat de telefoon in Europa op de markt kwam. Op het gebied van hardware is het toestel dan ook al ingehaald door concurrenten. Zo werkt de telefoon met een Snapdragon 888-processor van vorig jaar. De 4G-uitvoering welteverstaan. Daardoor kun je geen gebruik maken van het 5G-netwerk voor sneller internet, waardoor de telefoon al direct niet erg toekomstbestendig is.

Qua scherm gaat de P50 Pro wel mee met de tijd. Het display van 6,6 inch is helder en ondersteunt een maximale ververssnelheid van 120 beelden per seconde, zodat scrollen en gamen erg soepel ogen. Een mogelijk nadeel is wel dat het scherm aan de randen buigt, zodat daar wat verkleuring optreedt en je handpalm soms het scherm raakt.

De Huawei P50 Pro heeft vier cameralenzen in twee cirkels. De Huawei P50 Pro heeft vier cameralenzen in twee cirkels. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Veelzijdige camera's met een groot bereik

De camera's overtuigen ook. Er is een standaardlens (50 megapixel) en een zwart-witcamera (40 megapixel) die ervoor zorgt dat foto's meer contrast krijgen. Daarnaast zijn er een groothoeklens (13 megapixel) en een telelens (64 megapixel), waarmee je tot 3,5 keer kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Je kunt in totaal honderd keer zoomen met de lens, maar dan wordt informatie in beeld aangevuld door software. Het bereik is gigantisch, maar op zo'n afstand zien de foto's er niet goed meer uit.

Dankzij de macromodus kun je ook van heel dichtbij mooie foto's maken. En er is een prima nachtmodus die ervoor zorgt dat een donkere omgeving alsnog goed belicht in beeld komt. Wat dat betreft, is het camerasysteem een van de compleetste systemen op de telefoonmarkt. De resultaten zijn vrijwel altijd overtuigend.

Software maakt de telefoon minder bruikbaar

Het is daarom jammer dat de rest van het gebruik zo tegenvalt. Omdat Huawei geen toegang tot de Play Store van Google heeft, is het bedrijf aangewezen op zijn eigen appwinkel, de AppGallery. Hoewel Huawei al jaren belooft dat populaire apps eraan worden toegevoegd, ontbreken WhatsApp, Instagram, Netflix, YouTube en Google Maps nog steeds. De appwinkel biedt wel linkjes naar andere sites, zodat je daar installatiebestanden vandaan kunt halen. Maar dat is niet handig en maakt het updaten van apps lastiger. Ook zijn de apps niet altijd compleet of werken ze minder goed dan op andere telefoons.

Huawei biedt wel enkele alternatieven om het gebruik iets draaglijker te maken. Zo heeft het bedrijf een eigen browser, mailapp en muziekdienst, maar ideaal is dat niet. Overigens wordt de telefoon ook geleverd met behoorlijk wat vooraf geïnstalleerde apps, zoals Snapchat, zoekmachine Bing en een aantal Huawei-apps. Om van de appwinkels en verschillende apps gebruik te maken, word je praktisch gedwongen een Huawei ID aan te maken.

Specificaties Huawei P50 Pro Scherm: 6,6 inch (2.700 x 1.228 pixels)

Processor: Snapdragon 888 4G

Werkgeheugen: 8 GB

Opslag: 256 GB

Accu: 4.200 mAh

Gewicht: 195 gram

Prijs: 1.199 euro

5G: Nee

Huawei biedt vanwege de Amerikaanse sancties weinig populaire apps. Huawei biedt vanwege de Amerikaanse sancties weinig populaire apps. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Conclusie

Het is allemaal niet ideaal en ook Huawei zal ervan balen. De appwinkel is nog steeds geen succes en het bedrijf haalde vorig jaar maar half zoveel omzet uit de verkoop van telefoons, tablets en wearables als in het jaar daarvoor. Desondanks zegt Huawei "beter te kunnen omgaan met de onzekerheden" die worden veroorzaakt door de sancties van de VS.

Zonde, want een aantal jaren geleden gold Huawei als rijzende ster op smartphonegebied. Dankzij de hardware hoorde het bedrijf altijd bij topmerken, zoals Samsung en LG. Nu introduceert Huawei in Nederland een telefoon met zeer gemankeerde software die stiekem al bijna een jaar oud is en dat voor 1.200 euro. Voor alleen de camera's koop je geen telefoon, dus dit is al met al een toestel dat we niemand kunnen aanraden.