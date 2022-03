Iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Gran Turismo 7, Tunic, Ghostwire: Tokyo, Final Fantasy Origin en Kirby en de Vergeten Wereld.

Gran Turismo 7

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

Je hebt racegames. Én je hebt autogames: spellen die blaken van de liefde voor de wagen. Gran Turismo is al sinds 1998 hét voorbeeld van het eerste, en deel 7 is daarin niet anders. Je racet niet alleen in de meer dan 425 gedetailleerd vormgegeven auto's, maar tweakt, verft en fotografeert je verzameling zoveel je maar wil.

Je begint met niets, los van een kleine Toyota of Honda. Al racend verzamel je geld voor nieuwe auto's en toevoegingen. Om nog hogerop te klimmen, verzamel je auto's voor een eigenzinnige caféhouder, die je uitgebreid bijpraat over de geschiedenis van elk type auto.

Het kost wat moeite om door de onhandige menu's heen te komen, maar sta je eenmaal op een van de vele wereldwijde racebanen, dan ontpopt Gran Turismo 7 zich tot een fijn racespel. Met het degelijke lesprogramma bij de hand voel je je zo een echte coureur.

Tunic

Platformen: Xbox One, Xbox Series, pc

Score: 4,5 van de 5 sterren

Het koddig ogende Tunic is duidelijk geïnspireerd door oudere Zelda-games. Ook hier bekijk je de spelwereld van bovenaf terwijl je een mysterieuze wereld verkent, bazen verslaat, puzzels oplost en langzamerhand steeds meer upgrades vindt.

Teksten in Tunic zijn in een vreemd brabbeltaaltje met een eigen alfabet, waardoor je lang niet alle menu's en bordjes langs de weg begrijpt. Naarmate je speelt vind je ook pagina's van een ouderwetse gamehandleiding, die grotendeels in deze taal zijn geschreven. Hier en daar tref je hooguit een paar Engelse woorden aan, die helpen een idee te krijgen van wat je moet doen. Tunic grijpt daarmee naar je jeugd - een tijd waarin je spellen speelde zonder de gebruikte taal te begrijpen en je de simpelste dingen bij elkaar moest puzzelen.

Ghostwire: Tokyo

Platformen: PlayStation 5, pc

Score: 3,5 van de 5 sterren

In Ghostwire Tokyo, de nieuwste game van Resident Evil-maker Shinji Mikami, speel je een man bezeten door een geest, terwijl je samen een met geesten gevuld Tokio verkent.

Het is een prachtige game, zowel door de visuele effecten als de artistieke keuzes. Regenwater reflecteert de verlichting van verlaten straten, waar nog de kleren van verdwenen inwoners liggen. Het gehele spel is doordrenkt van Japanse mythologie, terwijl de schoolmeisjes en kantoorwerkers waar je tegen vecht verwijzen naar het moderne leven in de grote stad.

Tegelijkertijd voelt Ghostwire: Tokyo soms een beetje als werk aan. Er is veel te doen, maar veel zijopdrachten vallen snel in herhaling. Vechten doe je door met handgebaren allerlei spreuken af te vuren. Ook dat ziet er fenomenaal uit, al is het niet heel erg diepgaand in zijn uitwerking. Dat alles maakt het vooral een heel mooie game, en niet veel meer dan dat.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, pc

Score: 3,5 van de 5 sterren

In Final Fantasy Origin speel je Jack, een man die zegt alleen maar 'Chaos' te willen vermoorden. Het is een wat onnavolgbaar verhaal met dialogen die werkelijk nergens op slaan. Gelukkig is de game buiten die verhaalmomenten wel erg leuk om te spelen.

Final Fantasy Origin is een homage aan oude Final Fantasy-spellen, waarin je van gebied naar gebied uit de oude titels reist om daar honderden vijanden te verslaan. Het vechtsysteem is ijzersterk: je slaat en rolt alsof je een actiegame speelt, wat vooral tot zijn recht komt bij de lastige baasgevechten. Ook leuk is dat je gaandeweg steeds meer nieuwe klassen vrijspeelt die je speelstijl veranderen.

Kirby en de Vergeten Wereld

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

De nieuwste Kirby is een onvervalste Nintendo-game. Zijn kleurrijke wereld en vrolijke muziek voelen aan als iets dat je normaal gesproken in een nieuwe Mario-game zou zien, maar ditmaal met een transformerende roze bol in de hoofdrol.

Je kan net als in oude games tegenstanders opslokken om hun krachten over te nemen, maar daarnaast nu ook grote objecten inhaleren. Eet een auto op en je kunt rondrijden of slik een rioolbuis door en je rolt over de grond. Met een drankautomaat in je buik kun je blikjes op je vijanden afvuren.

Het ziet er komisch uit, maar zorgt tegelijkertijd voor uitermate creatieve levels. Grote delen van de game zijn speciaal gemaakt om te verkennen met die nieuwe power-ups, en door ze slim te gebruiken kun je ook allerlei geheimen vinden. Heel moeilijk wordt Kirby nooit, maar dat staat het plezier van de game eigenlijk zelden in de weg. De Vergeten Wereld is vooral heel erg leuk.

