De iPhone SE van dit jaar heeft het uiterlijk van een zes jaar oude iPhone 8, maar kan nog jaren mee dankzij de gloednieuwe chip. Qua functies doet de telefoon wel wat concessies vergeleken met telefoons in dezelfde prijsklasse.

Apple heeft het ontwerp van zijn iPhones de afgelopen jaren een paar keer veranderd. De knop met vingerafdrukscanner onder het scherm verdween, zodat het scherm de voorkant van het toestel kon vullen. Ook werden de randen hoekig gemaakt en kregen de telefoons twee of drie camera's achterop.

De iPhone SE is wat dat betreft niet meegegaan met de tijd. Deze derde versie van deze 'budget-iPhone' lijkt enorm op de vorige iPhone SE uit 2020. Hij heeft nog steeds een knop onder het scherm en een enkele cameralens op de achterkant.

Met A15 Bionic-chip gaat iPhone SE nog jaren mee

Aan de binnenkant kan de nieuwe iPhone SE zich overigens helemaal meten met de allerduurste iPhones die nu op de markt zijn. De telefoon heeft een krachtige A15 Bionic-chip die ook in de iPhone 13 (Pro) te vinden is. Daarmee kun je probleemloos alle apps draaien die je wil. En belangrijker: het zorgt ervoor dat je waarschijnlijk nog vijf jaar met de telefoon vooruit kunt. Ook het nieuwe modem maakt dat de iPhone SE toekomstbestendig is. Het toestel ondersteunt nu de nieuwe 5G-netwerken.

De iPhone SE is klein en dun en daarmee erg handzaam. Het scherm is overigens wat priegelig, met een formaat van 4,7 inch. Het voelt anno 2022 een beetje achterhaald, omdat er van die dikke randen omheen zitten. Dat zie je nauwelijks meer op nieuwe telefoons in deze prijsklasse. Ondanks dat is het een prima scherm, dat weer wat helderder is geworden. De maximale beeldverversnelheid is overigens nog zestig beelden per seconde, waar andere toestellen een soepeler ogende snelheid tot 120 Hz aanbieden.

Specificaties van de iPhone SE

Scherm: 4,7 inch (1.334 bij 750 pixels)

Processor: A15 Bionic

Werkgeheugen: 4 GB

Opslag: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Camera achter: 12 MP (ondersteuning voor 4K en 60 fps)

Camera voor: 7 MP

Accu: 2.018 mAh

Gewicht: 144 gram

De iPhone SE heeft achterop één camera voor foto's en video's. De iPhone SE heeft achterop één camera voor foto's en video's. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Eén camera zonder nachtmodus

Op de achterkant van de iPhone SE is één cameralens geplaatst. Het is dezelfde hardware als in de vorige iPhone SE, maar dit oudere systeem maakt doorgaans nog prima foto's. Dat komt ook omdat Apple op softwaregebied aanpassingen heeft gemaakt. Zo maakt deze iPhone gebruik van Deep Fusion-technologie om meer details in minder verlichte omgevingen te vangen.

Het is wel jammer dat de iPhone SE geen nachtmodus ondersteunt. Die functie zou je misschien wel verwachten, gezien de rekenkracht van de A15 Bionic. Door het ontbreken van deze modus blijven foto's bij weinig licht erg donker. Ook missen we toch een beetje een groothoeklens en een zoomlens op de telefoon, die wel op veel Android-toestellen in die prijsklasse aanwezig zijn.

En dan de accu. Dat was in de vorige iPhone SE een zwakke plek. Mensen die veel op sociale media zitten, filmpjes keken en navigatie gebruikten, zagen de batterij snel leeglopen. Dit keer houdt de accu het iets langer uit, maar toch haalden we wederom het einde van de dag niet. Je mag voor een toestel van 530 euro inmiddels wel wat meer verwachten.

De accu is iets verbeterd, maar is voornamelijk geschikt voor licht gebruik. De accu is iets verbeterd, maar is voornamelijk geschikt voor licht gebruik. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Conclusie

Toch moeten we deze telefoon voor een beoordeling in perspectief plaatsen. De iPhone SE is er voor de lichte gebruiker die af en toe op internet zit, soms wat leest en zo nu en dan sociale media gebruikt. Dankzij de chip kun je probleemloos gebruikmaken van de nieuwste apps en de zwaarste games, maar de A15 Bionic lijkt toch vooral bedoeld om de levensduur van de telefoon te verlengen.

De meeste mensen die voor een iPhone SE kiezen, zullen overstappen van een oudere iPhone of een eerdere versie van de SE. Alle toeters en bellen die op nieuwe iPhones te vinden zijn, vormen voor hen dan ook geen gemis. Hoewel het jammer is dat Apple het ontwerp van de telefoon niet heeft vernieuwd, kunnen kopers hiermee weer jaren vooruit. Daarmee blijft de iPhone SE een prima betaalbare iPhone voor iedereen die genoegen neemt met de basis.