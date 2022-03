Het nieuwe Gran Turismo 7 is niet alleen een simpele racegame, maar ook een uitgebreid museum waarin je klassieke auto's kunt bekijken.

Dit is een ingekorte versie van een recensie op Tweakers

Gran Turismo 7 is een bijzondere game, in heel veel opzichten. Het is een spel waar veel mensen lang naar uitkijken, die hoort bij de meest iconische racegamereeks in de geschiedenis. Ondanks dat er in de loop der jaren meer concurrentie kwam, bleef Gran Turismo toonaangevend.

Het hoofdmenu in de meeste Gran Turismo-games draaide om auto's, niet om de racerij. Met die aanpak gaat een sterke focus op het behalen van visueel topniveau gepaard. De vraag luidt nu: brengt deze eerste Gran Turismo op de PlayStation 5 ons nu echt dat fotorealistische niveau?

De game bevat een fotomodus, waarin je bijvoorbeeld je fonkelnieuwe bolide naast een Amsterdamse gracht kunt plaatsen. Het is niet de belangrijkste modus, maar hij illustreert hoe bij Gran Turismo 7 het zwaartepunt anders ligt dan de meeste racegames. Kijken naar en genieten van auto's is hier een hoofdzaak. Het is een rijdende autoshow.

Een automuseum in de game

Wie het leuk vindt, kan van veel merken allerlei extra informatie vinden, tot wat de game 'musea' noemt aan toe. Zo kun je bij Ferrari een minidocumentaire over Enzo Ferrari bekijken en de hele geschiedenis van het automerk lezen op een tijdlijn, begeleid door allerlei mooie foto's uit de rijke geschiedenis van de fonkelrode Italiaanse bolides.

Polyphony Digital neemt spelers bij de hand via het Gran Turismo Café. Hier geeft de cafébaas je steeds een ander menu met een opdracht. De ene keer moet je een aantal races rijden waarmee je specifieke auto's kunt winnen en een andere keer moet je je auto tunen of wassen, of een kampioenschap rijden.

Steeds iets beter worden

Gran Turismo 7 draait om beter worden: je krijgt de opdracht om in een seconde of veertig op hoge snelheid een serie bochten perfect af te leggen, wat de eerste keer niet lukt. Maar door te oefenen heb je een van de probleembochten door, past je rempunt aan, doseert het remmen beter en win je wat tijd.

Nog wat later stuur je nagenoeg perfect door de bochten, maar maak je bij het uitaccelereren van de laatste bocht ineens een domme fout. Vervolgens kom je uiteraard een heel aantal pogingen toch niet meer in de buurt van de tijd, om het daarna alsnog wat beter te doen. En dan ineens, jawel: de perfecte run, met een tijd die goed is voor een gouden score. Op naar de volgende proef.

Het verzamelen van heel veel auto's maakt Gran Turismo 7 speciaal. Auto's die er overigens ook verbluffend uitzien: elk detail klopt en elke reflectie maakt indruk, zeker als je de game even in de ray tracing-modus zet. De manier waarop licht net anders weerkaatst op een andere ondergrond, of wanneer de hoek van de auto lichtjes verandert: dat zijn de momenten waarop je het verschil tussen wel of geen ray tracing ziet.

196 Trailer: Gran Turismo 7

Conclusie

Gran Turismo 7 is het leukste automuseum waar je 'naartoe' kunt gaan. De game zet alle auto's prachtig neer en biedt bakken vol informatie over de modellen, merken, bedenkers en ga zo maar door. De liefde voor auto's spat van je scherm en dat is mooi om te zien.

Als het om het racen gaat, is er wel een verbeterpunt. Doordat je vaak achteraan begint met een rollende start en veel tijd moet goedmaken op de voorste auto's, veranderen veel ritten in een vrij saaie inhaalrace. Later in de game komen er gelukkig leukere, spannendere races bij.