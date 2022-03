Na uitgebreid testen zijn we tot de conclusie gekomen dat de Samsung Galaxy S21+ de beste smartphone is van 2022. We zetten alle beste toestellen van het moment op een rij.

De redactie van BestGetest haalt voor ons samen met techsite Tweakers alle noemenswaardige smartphones van dit moment - ditmaal 55 verschillende modellen - door de teststraat. Met allerlei meetapparatuur worden de belangrijkste voor- en nadelen van de telefoons met elkaar vergeleken.

Denk daarbij aan een piekhelderheidtest, accuduur bij verschillende vormen van gebruik, de oplaadtijd en de snelheid van het apparaat. Tegelijkertijd zijn sommige voor- en nadelen van smartphones ook subjectief, zoals een het besturingssysteem en het design. Ook die nemen we in overweging.

Alle testresultaten voor deze vergelijking vind je op BestGetest.

Beste smartphone: Samsung Galaxy S21 5G 256GB

De Galaxy S21+ is een geslaagde allesomvattende smartphone die vergeleken met de S20+ ook nog eens in prijs is verlaagd. Je krijgt een fraai oledscherm, een zeer vloeiende en soepele Android-ervaring en de camera is - zoals gebruikelijk - hartstikke goed. Ook heeft het apparaat een vernieuwde vingerafdrukscanner waar we zeer tevreden mee zijn.

Samsung heeft om die lagere prijs mogelijk te maken wel wat bespaard, zoals met een scherm met lagere resolutie en het niet meeleveren van een lader en oordopjes.

Toch is de smartphone geslaagd. Hoewel de S21+ niet enorm gewijzigd is ten opzichte van de S20+, is het totaalpakket aantrekkelijk en is het een erg fijn toestel in gebruik.

Beste Apple-telefoon: iPhone 13

Heel groot zijn de verbeteringen van iPhone 12 vergeleken met de iPhone 13 niet, maar het nieuwe toestel is wel wat beter. We missen nog steeds de telecamera en een scherm dat met 120 beeldjes per seconde ververst, maar de accuduur is lang en het scherm biedt geweldige kleuren.

De telefoon is licht en compact, maar toch stevig. Mede dankzij de lange softwareondersteuning die Apple belooft, is dit een aanrader. En daarmee onze iPhone-aanrader van dit moment.

Goede prijs-kwaliteitverhouding: Samsung Galaxy S21 FE

Samsung heeft met de Galaxy S21 FE een lichtere versie gemaakt van de high-end Galaxy S21. Daarom missen we een paar opties, maar die zijn niet van essentieel belang. Wat overblijft is namelijk een veelkunner voor een redelijke prijs. Je levert wel in op het uiterlijk van het toestel: hij oogt wat plastic-achtig en goedkoop, maar hij is wel water- en stofdicht.

Qua accuduur behoort deze telefoon niet tot de top: je kunt er een dag mee vooruit, want wij hebben een accuduur bij browsen gemeten van tien uur. Helaas heb je voor het opladen van dit toestel een oude oplader nodig, of is het nodig om een nieuwe oplader aan te schaffen, want Samsung levert deze niet mee.

Een luxe optie: iPhone 13 Pro Max

Apple bracht in 2021 vier iPhones uit: een mini, een gewone, een Pro en een Pro Max. Van deze vier smartphones is de iPhone 13 Pro Max het meest luxe toestel. Geen wonder dus dat het apparaat ook duurder is.

Ten opzichte van de iPhone 13 en 13 mini hebben de Pro-modellen extra opties. Zo heeft het scherm een verversingssnelheid van 120 beelden per seconde, net als bij andere dure smartphones, en is de camera een stukje beter. Foto's bij weinig licht zijn mooier en je kunt macrofoto's van heel dichtbij maken. De telecamera kan beter zoomen.

Het belangrijkste voordeel van de iPhone 13 Pro Max is de ongekend lange accuduur. Geen enkele andere high-end smartphone gaat zo lang mee. In combinatie met de zeer snelle processor, vloeiend werkende software met jarenlange updates en de luxe aanvoelende behuizing is de 13 Pro Max onze favoriet in dit segment.