OPPO heeft een nieuwe telefoon met een opvallend design en veel focus op de camera's uitgebracht, maar de prijs van 1.299 euro is wel wat te hoog voor wat je krijgt.

De OPPO Find X5 Pro lijkt grotendeels op de vorig jaar verschenen Find X3 Pro. De uitleg over het overslaan van nummer 4 is ietwat vaag: het komt er volgens het bedrijf op neer dat deze telefoon ook een opvolger is van de opvouwbare OPPO-telefoon, de Find N. Die verscheen in de periode tussen de Find X3 Pro en de Find X5 Pro.

Hoe dan ook, deze Find X5 Pro lijkt meer op een direct vervolg op de Find X3 Pro. Dat is met name te zien in het ontwerp. Ook dit nieuwe toestel heeft een schermgrootte van 6,7 inch en een achterkant die uit één stuk keramiek is vervaardigd. Een kromming in het materiaal werkt het camera-eiland weg. Het toestel oogt hierdoor echt strak en uniek ten opzichte van andere Android-toestellen.

De achterkant is gemaakt van één stuk keramiek. De achterkant is gemaakt van één stuk keramiek. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Het voordeel van een keramieken achterkant is dat die tegen een stootje kan. Het nadeel daarentegen is dat hij enkele minuten nadat de telefoon uit de doos is gehaald al onder de vingerafdrukken zit.

De Find X5 Pro heeft een fijn, helder ledscherm dat de ververssnelheid aanpast aan de manier waarop je de telefoon gebruikt. Lees je iets zonder scrollen, dan schakelt hij terug tot 1 beeld per seconde. Speel je een game waarin veel gebeurt, dan kan het scherm tot 120 beelden per seconde tonen. Aan de randen loopt het scherm iets af. Daar moet je net fan van zijn. Wij zijn dat iets minder vanwege verkleuringen aan de zijkanten en onbedoelde aanrakingen van de hand.

Op de achterkant heeft de Find X5 Pro drie camera's. Op de achterkant heeft de Find X5 Pro drie camera's. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Camera's zijn goed, zeker in het donker

In de Find X5 Pro draait het voor een groot deel om de camera's, die in samenwerking met cameramerk Hasselblad zijn ontworpen. Er zijn drie lenzen. De standaard- en groothoeklens hebben een resolutie van 50 megapixel, met een grote sensor om veel licht te vangen. Daarnaast is er een derde lens waarmee je tot twee keer optisch kunt inzoomen. Die afstand valt een beetje tegen. De Samsung Galaxy S22 Ultra, een concurrent in deze prijsklasse, biedt tien keer zoomen zonder kwaliteitsverlies. De Find X2 Pro had zelfs al lens waarmee je tot vijf keer kunt inzoomen.

In de Find X3 Pro zat een microscooplens voor foto's van heel dichtbij. Die vrij unieke lens is verdwenen in dit nieuwe model.

Over het algemeen leveren de camera's prima foto's op, maar vooral de nachtfoto's blinken uit ten opzichte van de concurrentie. De kleuren en belichting blijven ook in het donker behoorlijk natuurgetrouw. Vooral bij stilstaande onderwerpen zijn de resultaten erg overtuigend.

Onzinapps staan er standaard op

Op de hardware van de Find X5 Pro is nauwelijks iets af te dingen. Het toestel is voorzien van een snelle nieuwe Snapdragon 8 Gen 1. Ook de forse accu van 5.000 mAh houdt het met gemak een dag vol. En mocht hij toch leeg raken, is hij met de meegeleverde adapter razendsnel op te laden.

OPPO werkt met Android 12, maar gebruikt wel zijn eigen laag daaroverheen. Op zich is de software vrij overzichtelijk en zijn er erg veel mogelijkheden om zelf nog aanpassingen aan te brengen. Wel wordt de telefoon meegeleverd met behoorlijk wat vooraf geïnstalleerde apps, zoals AliExpress, TikTok, Amazon Shopping en PUBG MOBILE. Waarom OPPO dat blijft doen, op een telefoon van nota bene 1.299 euro, is niet uit te leggen.

Specificaties van de OPPO Find X5 Pro Scherm: 6,7 inch

Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Werkgeheugen: 8 tot 12 GB

Opslag: 256 GB of 512 GB

Camera's achter: Standaard (50 MP), ultragroothoek (50 MP), tele (13 MP)

Camera's voor: 32 megapixel

Accu: 5.000 mAh

Gewicht: 221 gram

5G-ondersteuning: Ja

Conclusie

De OPPO Find X5 Pro is een prima telefoon die vooral in positieve zin opvalt op het gebied van design en nachtfotografie. Maar afgezien daarvan doet OPPO niets waar we echt van achterover slaan, en dat is wel wat je verwacht bij zo'n duur toestel. Waarom deze telefoon 150 euro duurder is dan de Find X3 Pro is dan ook niet duidelijk. Wat dat betreft is het aan te raden te wachten met een aankoop tot de Find X5 Pro in prijs daalt.