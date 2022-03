Iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, Sifu en Horizon Forbidden West.

Elden Ring

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 4,5 van de 5 sterren

De nieuwste game van de makers van onder andere Dark Souls. Het verhaal is mede geschreven door de auteur van Game of Thrones, al merkten we daar in de praktijk eigenlijk weinig van: zowel de wereld als wat erin gebeurt, lijkt vooral op eerdere Souls-spellen.

Elden Ring is net als zijn voorgangers een buitengewoon lastige game. Maar waar je in Dark Souls vast kwam te zitten als een lastig stuk je niet lukte, heeft Elden Ring een gigantische open wereld die je vrij kunt verkennen. Hierdoor is het spel significant minder frustrerend, zonder gelijk ook makkelijker te worden.

140 Bekijk hier de gametrailer van Elden Ring

Horizon Forbidden West

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 4,5 van de 5 sterren

De grootste mediaproductie die ooit in Nederland werd gemaakt, en het vervolg op het vijf jaar eerder verschenen Horizon Zero Dawn. Je speelt als Aloy, een jonge jager die moet ontdekken hoe de moderne wereld ooit ten onder ging en waar alle robotdinosaurussen vandaan komen.

De Amsterdamse ontwikkelaar Guerrilla Games zet met dit nieuwe deel het verhaal van Zero Dawn direct voort. Goed nieuws voor iedereen die de mysteries uit die game wil uitpluizen, maar het maakt het verhaal wat verwarrend voor nieuwkomers. Maar zelfs dan is Forbidden West een gigantische, visueel prachtige open wereld om te verkennen.

209 Bekijk hier de trailer van Horizon Forbidden West

Destiny 2: The Witch Queen

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia

Score: 4 van de 5 sterren

Het nieuwste uitbreidingspakket voor online schietspel Destiny 2, waarin je het ditmaal moet opnemen tegen de leider van de mysterieuze Hive-aliens. Zij heeft op een of andere manier de krachten die de helden normaliter gebruiken meester gemaakt, waardoor haar soldaten net als jij opnieuw tot leven kunnen komen.

In de kern is The Witch Queen gelijk aan veel andere Destiny-uitbreidingen. Je hebt weer een reeks nieuwe kerkers om samen met vrienden of willekeurige spelers te doorkruizen, terwijl je personage gaandeweg sterker wordt. Nieuw is de mogelijkheid om zelf een wapen samen te stellen en te helpen groeien, waardoor je zelf bepaalt hoe dit precies werkt.

Het sterkste punt van The Witch Queen zit echter in het verhaal: je hebt wederom een reeks missies die vertellen wat er in het game-universum is gebeurd, maar ditmaal is dat grootser en meeslepender dan ooit. Het brengt Destiny naar het niveau van de verhaalcampagnes in games zoals Halo en Call of Duty, al is het helaas ook vrij snel allemaal weer voorbij.

141 Dit is de trailer van Destiny 2: The Witch Queen

Sifu

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

Sifu is een martialartsfilm pur sang. Het spel trapt af met een groep schurken die jouw vader en sensei vermoorden, waarna je personage zweert wraak te nemen en zichzelf tot moordmachine traint. Vervolgens ga je in een reeks levels op pad om heel veel tegenstanders in elkaar te slaan totdat je een van de bazen hebt bereikt en vermoord.

Vechten is nagenoeg het enige wat je doet, maar het achterliggende vechtsysteem zit ijzersterk in elkaar. Door te blokkeren, bukken en opzij te springen ga je aanvallen uit de weg, terwijl je een opening zoekt om je vijand te lijf te gaan. Zelfs simpele handlangers kunnen je knock-out slaan, waardoor je goed moet blijven opletten.

Ga je dood, dan is het niet meteen game over. In plaats daarvan wordt je personage een paar jaar ouder, waarbij zijn slagkracht verbetert maar hij ook minder klappen kan incasseren. Pas als je te oud bent om te vechten of te vaak achter elkaar doodgaat, word je uit het level gehaald. Dat kan echter snel gebeuren: dit is een vrij lastige game die veel van je geduld en reflexen vraagt.

102 Dit is de trailer van Sifu