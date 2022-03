Samsung heeft zijn telefoonseries in het topsegment door elkaar geschud. De Galaxy Note-serie is aan zijn eind gekomen, maar er is goed nieuws voor gebruikers die op zoek zijn naar de beste camera's en zweren bij een stylus: de Galaxy S22 Ultra heeft het allemaal.

Jarenlang bracht Samsung twee keer per jaar een nieuwe telefoon in het topsegment uit. In het voorjaar een Galaxy S, in het najaar een Galaxy Note. Er was aanvankelijk een duidelijk onderscheid tussen de telefoons. De Note was namelijk een stuk groter dan de Galaxy S en in combinatie met de S Pen, de stylus van Samsung, was hij erg geschikt om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

Het onderscheid werd steeds kleiner. Dat komt vooral doordat telefoons door de jaren heen over het algemeen steeds grotere schermen kregen. Dat gold ook voor de Samsung Galaxy S-telefoons. Zo was uiteindelijk vrijwel het enige verschil nog de S Pen.

Met de Galaxy S22 Ultra bedient Samsung zowel het S- als het Note-kamp. De telefoon heeft een groot en helder scherm (6,8 inch) én een S Pen, maar ook de nodige verbeteringen in bijvoorbeeld de camera's, zoals je van een S-telefoon gewend bent.

Maar over het algemeen voelt de S22 Ultra toch vooral als een Note-toestel. Dat komt vooral door zijn vorm. Net als de Note 20 Ultra heeft dit toestel ronde zijkanten en een platte onderkant, waar het pennetje in en uit gaat. De andere telefoons in de S22-lijn, de S22 en de S22 Plus, hebben weer een eigen smoel.

Het scherm van de Galaxy S22 Ultra ondersteunt een ververssnelheid van 120Hz. Het scherm van de Galaxy S22 Ultra ondersteunt een ververssnelheid van 120Hz. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Weinig vernieuwende camera's, maar nog steeds top

Dat verschil is ook aan de achterkant te zien. De reguliere S22 (Plus) heeft een camera-eiland uit één stuk, terwijl elk van de vier lenzen en een lasersensor voor autofocus van de S22 Ultra los uit de behuizing komen. Het scheelt een lompe bult, maar de lenzen vangen rondom wel enorm veel stof. Een hoesje lost dat probleem op.

De camera's zelf zijn van topkwaliteit, net als bij de Samsung S21 Ultra. De verbeteringen zijn echter heel klein. Met de groothoeklens vang je nu iets meer in beeld, maar verder is er weinig veranderd in de hardware. De optische 3x- en 10x-zoomlezen zijn nog steeds top, terwijl 100x inzoomen nog steeds korrelige resultaten oplevert.

Er zijn wat verbeteringen in de software. De portretmodus is geüpdatet en dat levert (wederom) mooie portretten op, met een scherp onderwerp en vervaagde achtergrond. Dat doet Samsung een stuk beter dan veel andere telefoonmakers. Ook de nachtmodus is verbeterd om meer details te vangen in het donker. De resultaten zijn over het algemeen prima, maar er zijn geen wereldschokkende vooruitgangen geboekt.

Foto's gemaakt met Samsung Galaxy S22 Ultra

S Pen is sneller

En dan de S Pen. De stylus biedt alle bekende opties van de Note, zoals aantekeningen maken, screenshots annoteren of de smartphonecamera op afstand bedienen. Het is opvallend hoe snel de pen tegenwoordig is op het scherm. Vertraging bij het schrijven of tekenen is nagenoeg afwezig.

Hoewel de stylus is toegevoegd en dus ruimte in de behuizing inneemt, is er niet beknibbeld op de prestaties van de telefoon. Zo heeft hij een 5.000 mAh-accu, waarmee je gemakkelijk de dag doorkomt. Wij kwamen aan het eind van de dag altijd rond de 30 procent uit. Mocht je accu toch eerder leeg zijn, kun je hem met een snellader (die je er wel los bij moet kopen) met 45 watt in twintig minuten tot 50 procent laden.

De S Pen wordt onder in het toestel bewaard. De S Pen wordt onder in het toestel bewaard. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Specificaties Samsung Galaxy S22 Ultra

Scherm: 6,8 inch (3.080 bij 1.440 pixels)

Processor: Samsung Exynos 2200

Werkgeheugen: 8 GB of 12 GB

Opslag: 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB

Camera's achter: Standaard (108 MP), groothoek (12 MP), twee telelenzen (10 MP) en laser-autofocus

Camera voor: 40 megapixel

Accu: 5.000 mAh

Gewicht: 228 gram

5G-ondersteuning: Ja

Conclusie

De Galaxy S22 Ultra kost 1.249 euro. Dat bedrag hoef je niet uit te geven aan een nieuwe telefoon als je vorig jaar nog een Galaxy S21 Ultra hebt gekocht. Daarvoor zijn de verbeteringen te klein.

Maar het was een logische stap om de S- en Note-lijn samen te voegen, zodat het beste van beide telefoons samenkomt. Dat het geen volledig nieuw toestel oplevert, bevestigt alleen maar hoeveel de telefoons al op elkaar leken. De S22 Ultra is een optelsom van al het goede dat Samsung te bieden heeft en is daarom een aanrader, vooral als je écht niet zonder een S Pen en deze camera's kunt.