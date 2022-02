Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Pokémon Legends: Arceus, Rainbow Six: Extraction en Monster Hunter Rise.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Platform: PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

In deze collectie vind je twee games die eerder op de PlayStation 4 verschenen, namelijk Uncharted 4: Legacy of Thieves en Uncharted: The Lost Legacy. Beide zijn een soort Indiana Jones-avonturen, waarin je klauterend en schietend je een weg baant naar lang verloren schatten. Het zijn nog steeds twee van de meest filmische en meeslepende games die een Sony-gamestudio heeft gemaakt.

Beide spellen zijn visueel opgepoetst en hebben hogere framerates, waardoor alles wat soepeler lijkt te bewegen. Het zijn echter verschillen die alleen opvallen als je flink met je ogen knijpt en zowel de oude als nieuwe games naast elkaar legt. Gevoelsmatig zien ze er niet heel anders uit dan de originele titels.

Je oude PlayStation 4-versies zijn daarmee eigenlijk ook nog prima om te spelen. Dat is waarschijnlijk ook waarom bezitters van de originele Uncharted 4 het spel voor een tientje kunnen upgraden naar deze nieuwe editie, in plaats van dat ze meteen de volle 50 euro hoeven te betalen.

Pokémon Legends: Arceus

Voor het eerst in jaren probeert de maker van Pokémon écht iets nieuws met de wereldberoemde serie. Het resultaat is een origineel en ambitieus spel, dat er visueel tegelijkertijd wat lelijk uitziet.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Score: 3 van de 5 sterren

Het nieuwste deel in de Rainbow Six-reeks gooit het over een andere boeg. Vorige delen plaatsten je in gespannen situaties tussen speciale politieteams en bijvoorbeeld terroristen, terwijl je in korte potjes bijvoorbeeld een gijzeling tot een goed einde moest brengen. Bij Extraction neem je het juist op tegen zombie-achtige aliens, waarbij allerlei scifigadgets en bovennatuurlijke krachten een rol krijgen.

Dat is de eerste paar potjes leuk, maar al snel begint alles in de game op elkaar te lijken. Omgevingen zijn bijna allemaal identiek, je doet constant min of meer hetzelfde en er is amper een verhaal om je te motiveren door te gaan. De diepgang van het eerdere Rainbow Six Siege lijkt te ontbreken.

Monster Hunter Rise

Platform: Nintendo Switch, pc

Score: 4 van de 5 sterren

Monster Hunter Rise verscheen vorig jaar al voor de Nintendo Switch, maar heeft nu ook een versie voor de pc gekregen. Deze editie van de game ziet er iets mooier uit, ondersteunt schermen met hogere resoluties en biedt - mits je pc dat aankan - snellere laadtijden.

De pc-versie is duidelijk met veel zorg ontwikkeld, met opties om het spel op allerlei manieren visueel naar jouw pc aan te passen en ondersteuning voor zowel gamepads als muis en toetsenbord.

Daar komt bij dat de game sinds de originele verschijning en onze vorige recensie op veel fronten is verbeterd. De Japanse ontwikkelaar Capcom heeft in updates meerdere nieuwe monsters en speciale missies toegevoegd, waardoor de eerder al lange speelduur nog verder is uitgebreid. Dit is een game die je met gemak maanden kunt blijven spelen - en dan verschijnt in de zomer een nog groter, betaald uitbreidingspakket getiteld Sunbreak.

